Így duplázzák meg lakásuk értékét az élelmes magyarok: bárki élhet a lehetőséggel, teljesen legális

Egy felújított ház 44 százalékkal, egy felújított lakás pedig 32 százalékkal drágább, mint egy felújítandó a zenga.hu adatbázisa szerint. Éppen ezért az eladóknak érdemes végiggondolniuk, hogy a hirdetés feladása előtt ráköltenek-e az ingatlanra. Az idén bővült azoknak a forrásoknak a száma, amelyek az ingatlanok korszerűsítését és felújítását célozzák.

Az idei év az otthonfelújítás éve lehet, amiből az eladók és a vevők is profitálhatnak. Hiszen komoly különbség van egy felújított, egy felújítandó és egy átlagos állapotú ingatlan eladási ára között. Az átlagos négyzetméterárakat tekintve ez azt jelenti, hogy a felújított lakásokat januárban 32 százalékkal drágábban kínálták eladásra, mint a felújítandókat.

A felújított házak négyzetméterára pedig 44 százalékkal magasabb, mint azoké, amelyekre a vásárlás után még rá kell költeni - derül ki a zenga.hu ingatlankereső oldal adatbázisából.

Sokba kerül a felújított garzon

“Az elmúlt egy évben a zenga.hu felületén az ingatlankeresők 15 százaléka keresett kifejezetten olyan ingatlant, amelyet saját ízlése és anyagi lehetőségei szerint újíthat fel, alakíthat át vagy fejezhet be. Idén olyan változások léptek életbe, amelyek bővítették az ingatlanfelújításra is költhető forrásokat. Ebből az eladók és a vevők is profitálhatnak. Mindez az ingatlanpiacra is hatással lesz” - mondta Lipták Zsuzsa, a zenga.hu ügyvezetője.

Az ingatlanok korszerűsítését célozza többek között a vidéki otthonfelújítási program, illetve az energiakorszerűsítési célú otthonfelújítási program, amellyel az életvitelszerű ottlét miatt inkább a vevők tudnak élni. Lakáscélra is fel lehet használni 2025-ben az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokat, ahogy a 150 ezer forintos kedvezményes adózású lakáscélú munkáltatói támogatást is. A SZÉP-kártyát pedig mostantól bútor vagy lakásfelújítási eszközökre is fel lehet használni.

Ingatlankeresésnél nem mindegy, hogy a leendő otthonra csak egy tisztasági festés, vagy teljes renoválás vár beköltözés előtt, és főleg nem mindegy, hogy az ország melyik térségében helyezkedik el az ingatlan. Budapesten ugyanis egy felújított ház 18 százalékkal, egy felújított lakás pedig 34 százalékkal kerül többe, mint egy felújítandó.

A legnagyobb különbség a budapesti garzonlakásoknál érhető tetten, ez esetben ugyanis 38 százalékkal kerül többe a négyzetméterre vetítve az összeg. Például egy 7. kerületi 40 négyzetméteres egyszobás emeleti felújítandó lakást 36,9 millió forintért hirdettek meg, ugyanezen paraméterekkel, de átlagos állapotban lévőt 50 millióért,míg egy hasonló, de teljes felújításon átesett, új bútorokkal berendezett lakásért 83 millió forintot kérnek el a hirdetők.

Hasonló különbségeket lehet felfedezni a családi házak esetében is. Egy XVI. kerületi 100 négyzetméteres házat felújítandó állapotban már 64 millió forintért is meg lehet vásárolni, egy átlagos állapotúért 90 millió forintot kérnek el, a kívül-belül korszerűsített hasonló ház pedig 125 millió forint a zenga.hu adatai szerint.

Vidéken is nagy a különbség

Tetemes a különbség a vármegyeszékhelyeken is. Győrben a korszerűsítendő lakásokat átlagosan 868 ezer forintos négyzetméteráron hirdetik a tulajdonosok, a felújítottakat pedig 964 ezer forintért, vagyis utóbbiak 10 százalékkal voltak drágábbak. A házak esetében viszont már 26 százalékos különbségről beszélhetünk a felújítottak javára.

Debrecenben azok a lakások, amelyeknek a korszerűsítésével nem kell már törődni, több mint 1 millió forintos négyzetméteráron kelnek el, ettől 11 százalékkal olcsóbban azok, amelyekre még költeni kell. A felújítandó házak pedig 28 százalékkal olcsóbbak azoknál, amiket az eladó már rendbehozatott.