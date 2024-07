Ezen 444 településen lesz szúnyoggyérítés a héten: mutatjuk, hol, mikor és hogyan irtanak

Tizenhat vármegye négyszáznegyvennégy településén és Budapest hat kerületében, összesen 86 ezer hektáron lesz a héten szúnyoggyérítés - közölze a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A következő napokban Komárom térségében, Budapest érintett kerületeiben, a Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja és Mohács térségében, továbbá a Dráva mentén, a vízpart közeli településeken lesznek kezelések.

Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Zala vármegye számos településén is várhatóak földi kémiai beavatkozások. A nagy hőségre tekintettel légi kémiai kezelésekre továbbra sem kerül sor, mivel az csak a napnyugtát megelőzően kivitelezhető, amikor a meleg miatt még alig repülnek a szúnyogok.

A gyérítések pontos ütemezése megtalálható a katasztrófavédelem honlapján. A pontos időpontok megyei és településenkénti bontásban itt olvashatók.

A kánikulában a szúnyogok viselkedése is megváltozik, az aktivitásuk későbbre tolódik, de továbbra is tömegesen vannak jelen. A Dunántúlon a legerősebb a szúnyogártalom, ahol a korábbi áradások és esőzések miatt nagy számban jelentek meg. A nappali forróságot a legtöbb szúnyogfaj elkerüli, igyekeznek árnyékos területeken, fák és bokrok védelmében átvészelni a meleget. Napnyugta után, a szokásosnál akár több órával később találkozhatunk a vérszívókkal, azonban vannak olyan fajok, amelyek az extrém hőmérsékleti viszonyokat is jól tűrik.

Az inváziós fajok a lakókörnyezetünkben fejlődnek, míg az árterületekről a hazánkban honos szúnyogok repülnek ki.

A legtöbb helyen már felszáradtak a szúnyogok utánpótlását biztosító árterületek, így a lárvák számát csökkentő szervezett biológiai gyérítések lezárultak. A kifejlett szúnyogok elleni védekezéseket földi úton, a települések lakott részein végzik, platós gépjárműre szerelt permetező berendezésekkel. A készítményt apró cseppekre bontva, nagyon alacsony dózisban juttatják ki az esti és éjszakai órákban, így a méhekre és más nappal aktív rovarokra nincs hatással a beavatkozás.