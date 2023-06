Kegyetlen árvíz pusztított Magyarországon: halálos áldozatokat is szedett a villámáradás

A Gyöngyöstarjáni önkormányzat informáci alapján két ember életét vesztette a csütörtöki villámárvízben. A Facebookon közzétett közleményük szerint továbbra is érdemes a településen élőknek vigyázniuk magukra a szeszélyes időjárás miatt.

„Gyöngyöstarján közössége most rendkívül nehéz órákat él át a csütörtöki felhőszakadást követő villámárvíz miatt. Eddigi információink alapján két ember életét vesztette” – írta ki Gyöngyöstarján önkormányzata csütörtök este a Facebookon.

Arra is figyelmeztették a lakosokat, hogy az áradat jelenleg is veszélyt jelent, bárkit és bármit képes elsodorni. Az időjárás kiszámíthatatlanul alakul a következő napokban is. Kérik tehát, hogy figyeljék a rendőrség, a Katasztrófavédelem és az önkormányzat hivatalos tájékoztatási csatornáit a következő időszak feladatairól, és segítsék a hatóságok munkáját a védekezésben és a kármentésben.

A Heves Vármegyei Katasztrófavédelem csütörtöki közleménye szerint az egyik halálos áldozatot a patakmederből kilépő víz vitte magával, a másikat pedig a hirtelen lezúduló esővíz sodorta be egy szerteágazó pincerendszerbe.