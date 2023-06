Felújításba kezdett Sárközi Ákos és felesége: sokkot kaptak az elszállt építőipari áraktól

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Sárközi Ákosék elkezdték felújítani álomotthonukat, de sajnos nem várt akadályokba ütköztek: rá kellett jönniük, hogy az elmúlt években az építőipari árak is az egekbe szöktek. Emiatt pedig kénytelenek voltak többször is újra tervezni az otthonukat – írta meg a Best Magazin.

Régóta dédelgetett álma volt Sárközi Ákosnak és a feleségének, hogy vegyenek egy közös otthont. Azonban mire megtalálták a számukra megfelelőt az ápítőipai árak úgy megugrottak, hogy kezdhették elölről a tervezést. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Csak nemrég kezdtük, de már többször módosítanunk kellett az elképzeléseinken, vagy épp várni az építőanyagra, a szakemberre – mondta Sárközi Ákos felesége, Évi, hozzátéve, hogy a költözés az anyagiak miatt is tolódhat, hiszen kezdetekkor nem egészen ezekkel az árakkal kalkuláltak. Még a kezdetek kezdetén készítettünk egy költségvetést, ám – maradjunk annyiban – naivak voltunk... Hátborzongató árak vannak. Szeretném leszögezni, az, hogy híresek vagyunk, még nem jelenti azt, hogy a bőrünk alatt is pénz van – jegyezte meg Sárközi Ákos.

Címlapkép: Getty Images

