Hatalmas bírságot kockáztatnak a kertes házak tulajdonosai: ez nemcsak tilos, hanem veszélyes is

Nem ritkaság, hogy nyáron a kertes házak körül fészket építenek a darazsak. Sokan darázsirtószerekkel próbálnak küzdeni a kellemetlen rovarok ellen, azonban egy óvatlan irtás következménye hatalmas bírság, sőt akár börtönbüntetés is lehet - írja a HelloVidék. Egyes védett darázsfajok természetvédelmi értéke példányonként 50 ezer forint is lehet!

Magyarországon a leggyakrabban a társas darázsfajok képviselővel találkozhatunk a lap szerint. Leggyakoribbak a kecskedarázs, a német darázs, a lódarázs, illetve a padlásdarázs, de felbukkanhat a kertekben lopódarázs, óriás fürkészdarázs, óriás-csőrösdarázs vagy óriás tőrösdarázs is. Azt kevesen tudják, hogy van néhány darázsfaj Magyarországon aminek az irtása jogszabályba ütközik. Gyakorta találkozhatunk velük akár a saját kertünkben is. Szakképesítéssel rendelkező rovarirtó felismeri ezeket a fajokat és ilyenkor bizony a megrendelő kérésére sem végez irtást! Ezeknek a példányoknak a büntetési tételei 5000 és 50 000 forint között van.

A védett darazsak közé tartoznak többek között a pompás útonállódarázs, az óriás-tőrösdarázs, a pompás fémdarázs, a szöcskeölő darázs és a nagy smaragdfémdarázs példányai is. Jó tudni, hogy ezek az állatok az emberekre, a társ- és háziállatokra teljesen ártalmatlanok, ugyanakkor segítenek kordában tartani például a cserebogár-szaporulatot is! Ezek a rovarok nem tévesztendők össze a családi közösségekben élő, a ház körül gyakori és valóban agresszív, jellegzetes fekete-sárga mintázatukkal jól elkülöníthető társas darazsakkal.

Irtásuk nem csak károsítja a természetet, hanem pénzbüntetést, sőt börtönbüntetést is vonhat maga után!

A szakszerűtlen darázsirtás ráadásul a testi épségre is veszélyes lehet. A megzavart állatok, főleg, ha egy egész fészeknyi van belőlük, az irtást végző emberre támadhatnak. Felmérések szerint nagyjából a gyerekek 0,4-0,8 százalékát, míg a felnőttek 3 százalékát érinti a méh-, vagy darázsméreg allergia. A szakemberek viszont mindig igyekeznek felhívni a figyelmet arra is, hogy nem csak azoknak fontos ez, akik allergiában szenvednek! A csípést követően bárkinél jelentkezhet allergiás reakció, súlyosabb esetben akár anafilaxiás sokk is.

"A méh vagy darázscsípés helyén kialakuló piros, fájdalmas duzzanat nagyon kellemetlen, leggyakrabban azonban veszélytelen. Fontos tudni ugyanakkor, hogy ha a rovarcsípést követő két napon belül a távolabbi bőrfelületen kiütések jelentkeznek, illetve légzési, keringési zavar és hasi panaszok lépnek fel, szakorvoshoz kell fordulni, mert ezek allergiás reakcióra utalnak. Legrosszabb esetben a csípés fél órán belül akár anafilaxiás sokkot is okozhat, ami azonnali sürgősségi ellátást igényel" - hívta fel a figyelmet dr. Mezei Györgyi, a Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika allergológus szakorvosa.

A rovarcsípésekkel méreganyag kerül a szervezetbe, ez pedig minden esetben kisebb-nagyobb helyi reakciót, akut gyulladást vált ki, ami gyerekek esetében még látványosabb lehet. Tragédiához vezethet, ha a csípést követő 30 percen belül életveszélyes, egész szervezetet érintő allergiás reakció, anafilaxia jelentkezik. Ilyenkor súlyos hasi görcs, hasmenés, hányás, testszerte megjelenő csalánkiütés, sápadtság, nyelési zavar, szédülés, ájulásérzés, szájban vagy szemben jelentkező duzzanat, köhögés, torokszorító érzés, sípoló vagy nehézlégzés, de akár eszméletvesztés is előfordulhat. Ez azonnali sürgősségi ellátást igényel, ilyen tünetek esetén azonnal mentőt kell hívni!

A teljes cikk a darazsak távol tartásáról a HelloVidék oldalán olvasható.