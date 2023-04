Már semmi se szent? Még el sem temették Török Ádámot, máris árulják az otthonát

Alig két napja, kedden érkezett a hír, hogy elhunyt a Máté Péter-díjas magyar fuvolista, Török Ádám. Most a Metropol szórta ki, hogy máris árulják a legendás zenész otthonát.

Török Ádám, a Mini együttes halálhírét fia Török Dániel jelentette be Facebookon ezen a héten kedden. A hír az egész országot megrázta, ennek fényében pedig még inkább sokkoló látni, hogy a legendás zenész egykori lakása a halála utáni napon már fel is került az egyik hazai ingatlanhirdető oldalra.

Ebben az I. kerületi, Szabó Ilonka utcai lakásban lakott 60 évig Török Ádám, 2013-ban adta el, és – elmondása szerint is – a legtöbb nagy slágerét ebben a lakásban írta. A lakást és a környéket is még később is, szinte egészen haláláig emlegette, nagyon szerette. A lakást jelenlegi tulajdonosa árulja, szeretettel berendezett és gondozott ingatlan – olvasható a hirdetésben.