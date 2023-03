Filléres matyó és palóc húsvéti receptek: így készül a kazári ferentő és a vízen kullogó

Mit süssek idén húsvétra? – merül fel annyi mindenkiben a kérdés ebben az időszakban, hiszen vidéken még most is szokás az ünnepi vendégvárás és a locsolkodás, amiért cserébe a fiúk, férfiak bizony várják a csokitojást, a pálinkát és a finom falatokat. Idén Palócföld és Matyóföld népi hagyományai felé fordult a HelloVidék, és olyan régi kelttészta recepteket kerestek elő, amelyeket – habár már a feledés homálya lengi körül – mindenképpen érdemes megkóstolnunk. Ilyen különleges vendégváró kelttésztás finomságok a mákos „kazári ferentő” és a lekváros „vízen kullogó”, amelyek ezután garantáltan bekerülnek a féltve őrzött családi receptek közé!

A palóc közösségekben egészen a 20. század közepéig megmaradtak az ősi népi hitvilágból származó babonák, legyen szó a karácsonyi ünnepkörhöz tartozó Betlehemezésről, a Luca-napi boszorkánykeresésről, vagy a kiszeégetésről - idézi fel a HelloVidék.

A nagycsaládok (hadaknak is nevezik őket) élén a legidősebb személyek, rendszerint a gazdasszony és a gazda álltak – az ő személyüket feltétlen tisztelet övezte. A nők között is kiemelt jelentőséget tulajdonítottak a hierarchiának: a gazdasszony főzött a családra, a többiek ebbe nem avatkozhattak be, legfeljebb segíthettek, ha megengedte nekik – innen ered az a hagyomány, hogy sok palóc menyecske csak későn tanul meg főzni. Mivel ilyen sokan gyűltek össze, az étkezésnél sokszor le sem tudtak ülni egy asztalhoz – a férfiak ültek az asztal körül, a feleségeik mögöttük állva kanalaztak a nagy közös tálból.

