Egyre több gyanútlan magyar betegít meg a saját otthona: ha ezek a tüneteid, azonnal lépni kell

A lakásokban keletkező kellemetlen szagok a komfortérzetet csökkenthetik, a penész viszont nemcsak az otthonok összképét rontja el, hanem az ott élők egészségére is káros hatással lehet. Bár a jó szigetelés segít abban, hogy a meleg bent maradjon a téli hónapokban, azonban így a pára sem tud megfelelően távozni, ami penészedéshez vezethet. A szellőztetés hasznos lehet a kellemetlen szagok és a penész problémáján is segíthet, azonban jellemző, hogy a hideg időszakban sokkal ritkábban élnek ezzel a lehetőséggel az emberek.

A téli és az átmeneti időszakban alacsonyabb a szobahőmérséklet, mint nyáron, ezzel együtt pedig a levegő vízfelvevő képessége is csökken. Emiatt beltérben, a hidegebb felületeken – mint az ablakok, sarkok és falak – pára keletkezik.

Elterjedt tévhit, hogy a penésszel járó dohos szag csak a régi, korszerűtlen épületekben jelenhet meg, éppen ellenkezőleg. A gondosan karbantartott otthonokban is megjelenhet ez a probléma, hiszen a jó vagy éppen túlzott szigetelés ellehetetleníti, hogy a lakásban vagy házban keletkező pára távozzon a beltérből

– hívta fel a figyelmet Szabó-Jilek Ágnes, a Panasonic Heating & Cooling Solutions üzletágának képviselője. Hozzátette, a 60% feletti páratartalom ideális környezetet teremt a penészgombák elszaporodására, ráadásul a téli időszakban a szellőztetés hiánya, a jó szigetelés, a jellemzően sokkal több otthon töltött idő, a főzés és zuhanyzás során keletkező gőz, illetve a ruhák szárítása együttesen tovább fokozza a probléma kialakulását.

A penész nem csupán azért bosszantó, mert kellemetlen látványt okoz a falakon, az ajtók és ablakok körül, hanem azért is, mert légúti gondok kialakulásához vezethet. A gyakori tünetek közé tartozik a száraz köhögés, a kaparó torok, emellett az orrdugulásért is felelős lehet. Sajnos súlyosabb esetekben akár arcüreggyulladáshoz is vezethet. Ezek felett könnyű át lehet siklani a téli időszakban, hiszen a megfázás is ezekkel a tünetekkel jelentkezik, azonban amennyiben hosszan fennáll a probléma, érdemes lehet átvizsgálni a lakás állapotát

- sorolta a szakember, aki szerint bár hatásos lehet a penészedés kialakulásának megelőzésében a rendszeres szellőztetés, azonban nagyon fontos, hogy ez valóban rendszeresen történjen. Naponta akár három-négy alkalommal is szükséges lehet a megoldással élni.

A közösségi média felületeinken kérdeztük meg a követőinket, hogy milyen megoldásokat használnak annak érdekében, hogy javítsák a beltéri levegő minőségét, és megszabaduljanak a nem kívánt, kellemetlen szagoktól. Ezekbe beletartoznak a sütés-főzés során keletkező szagok is, amelyekkel az ünnepi időszak során, például húsvéthoz közeledve nagyon sok háztartásban kell szembenézni. Sokan válaszolták, hogy a szellőztetést szokták választani. Azonban fontos tudni, hogy ez sok esetben önmagában sajnos nem megoldás, ráadásul a tapasztalatok szerint a hidegebb téli hónapokban sokkal nehezebben veszik rá magukat erre az emberek, míg tavasszal a friss levegővel megérkezhetnek a pollenek is otthonunkba

részletezte Szabó-Jilek Ágnes. Ezzel szemben például a modern klímakészülékek képesek a kellemetlen szagok semlegesítésére, a penészedés megelőzésére.