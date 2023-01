Pánik helyett felújítás akár télen is: így csökkenthető tovább a rezsiszámla

Idén szinte minden család arra kényszerül, hogy átgondolja a háztartása energiafelhasználását. A Wavin szerint a növekvő árak és a bizonytalan gazdasági helyzet miatt 2023 az építkezés helyett az energetikai felújításokról szólhat. Azonban nem kell feltétlen költséges beruházásba vágni, vagy megvárni a tavaszt ahhoz, hogy energiahatékonyabbá tegyük az otthonunkat, hiszen vannak olyan okos megoldások, amelyek a legnagyobb hidegben is, a lakás szétbontása nélkül kivitelezhetők. Épületenergiahatékonysági szakértő segítségével vesszük számba a télen is elvégezhető felújításokat.

Az ingatlanpiaci trendek az új beruházások, építkezések számának csökkenését vetítik elő, ám ezzel egy időben 2023-ban minden korábbinál fontosabb szemponttá válik az épületek energiahatékonysága, legyen szó az ingatlan piaci értékéről, vagy a befizetendő energiaszámlákról. “A Wavinnál arra számítunk, hogy idén megnövekszik az érdeklődés a családi házak energiahatékonyságát növelő, egyszerűen beszerelhető, és egyben költséghatékony megoldások, így például az okos szabályzók iránt” – mondta el Rimanóczy Géza, a Wavin kelet-európai régióért felelős Beltéri Klímamegoldások Értékesítési Vezetője.

Egy új kondenzációs kazán beszerelése, vagy a padlásfödém szigetelése viszonylag egyszerű, és kevés felfordulással járó felújítás, azonban anyag- és szakemberhiány esetén, illetve hidegben sokszor körülményes, nehezen megoldható. Szerencsére akár kisebb beruházással is érzékelhető megtakarítást lehet elérni, még a téli hónapokban is. Elsőként érdemes felmérni az energiafelhasználásunkat, hogy megtaláljuk azokat a pontokat, amelyekkel nagyobb beruházás nélkül is spórolhatunk. Mennyi energiát használnak otthonunkban a „nagyfogyasztók”, mint például a hűtő, fagyasztó, vagy a mosógép? Mely helyiségeket használjuk leginkább, mire van az épületben lakóknak igénye? Okosan, észszerűen fűtünk minden helyiséget?

Gulyás István építészmérnök, épületenergiahatékonysági szakértő, a Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesületének elnöke szerint a következő, télen is kivitelezhető megoldásokkal lényegesen csökkenthetjük otthonunk energiafelhasználását.

Szigeteljünk, ahol csak lehet! A felújítatlan épületekből, különösen az ún. Kádár kockákból könnyen kiszökik a meleg. A hosszútávú megoldás természetesen az épületek szakszerű szigetelése, de akár már olyan egyszerű ötlettel, mint például rövidebb (a radiátorokra nem rálógó), vastag függönyökkel vagy a radiátorokat szabadon hagyva, a bútorokat nem rátolva is hatékonyabban tarthatjuk bent a meleget a lakásban.

Szabályozzuk hatékonyan a fűtést! Az okos megoldások lényegesen növelik az épületek energiahatékonyságát, mégis sokszor minimális beruházást tesznek szükségessé. Léteznek például olyan okos radiátortermosztátok, melyek segítségével a radiátoros fűtésű helyiségeket is be lehet kapcsolni az épület vezérlésébe, sőt, akár kombinálhatjuk is a radiátoros és a felületfűtési lehetőségeket, vagy szükség esetén utólag szabályozhatjuk a padlófűtést, így növelve az egész rendszer hatékonyságát. Az okos termosztátok időjárásfüggő szabályzást is lehetővé tesznek, a külső hőmérséklet függvényében figyelik, módosítják és tartják fenn az optimális beltéri hőmérsékletet, így megszűntetik az energiapazarlást, és mobil applikáció segítségével, távolról is szabályozhatók. Ami pedig talán a legfontosabb a gyors, költséghatékony, télen is kivitelezhető felújítás szempontjából: a termosztátok mindössze 3 darab AA típusú elemmel működnek, így mindenféle bontás, és villamos vezetékelés nélkül is installálhatóak.

Ne csak a levegőt fűtsük, tartsák inkább a falak a meleget! Sokan a légkondicionáló fűtés üzemmódba való kapcsolásával igyekeznek csökkenteni a rezsiszámlát, ám az így felfűtött meleg levegő már a szellőztetéssel is könnyen elillan, hiszen a berendezési tárgyak és a falak hidegek maradnak. A télen is kivitelezhető megoldások közé tartozhat a felületfűtés beépítése, hiszen vannak olyan rendszerek, ahol az ehhez szükséges mennyezeti gipszkarton elemek a falak bontása nélkül felszerelhetők. Okosvezérlésbe integrálhatók és egyúttal hűtésre is használhatók, így egy beruházással meg lehet oldani a nyári klimatizáció kérdését is.

Az energiahatékonysági szakértő szerint egy jól megtervezett energetikai felújítás akár 30-50%-kal csökkentheti egy családi ház energiafelhasználását. Ez komplex megoldások esetében igaz ilyen mértékben, de minden korszerűsítés hozzájárul a rezsiszámla csökkentéséhez, ezért akár most is érdemes belevágni – emeli ki Gulyás István.