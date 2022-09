Eljött végre a lakásvásárlók kánaánja: tényleg olcsóbbak lehetnek a budapesti lakások?

Az elmúlt egy évet szinte mindenhol az áremelkedés jellemezte az ingatlanpiacot, ugyanakkor az eladási árak már nyár környékén megtorpantak. Az elmúlt hónapokban bekövetkezett változások hatására pedig úgy tűnik, hogy bizonyos szegmensekben akár árcsökkenéssel is lehet majd találkozni.

Az első negyedévben még áremelkedés volt tapasztalható az ingatlanpiacon, és csak helyenként jelentkezett stagnálás, esetleg némi csökkenés, míg a második negyedévet már az árak emelkedésének megtorpanása jellemezte, áresésről azonban még nem beszélhettünk sem a családi házaknál, sem a lakásoknál - mondta Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. irodájának szakmai vezetője.

Nagy Csaba, a hálózat dél-budai régiós vezetője is azt tapasztalta, hogy az ingatlanok eladási árainál már április vége, május eleje óta nem érzékelhető számottevő emelkedés, ugyanakkor a hirdetési felületeken jelentős szórással találkozhatunk. Ez azonban ne tévesszen meg senkit - figyelmeztetett a szakértő.

Ha az elmúlt egy évet tekintjük, akkor még mindig azt látjuk, hogy a belső kerületekben mintegy 15-20 százalékkal emelkedtek az árak, ugyanakkor most már érezhető a változás - hívta fel a figyelmet Garaba Gergely, az ingatlanközvetítő belvárosi irodájának szakmai vezetője is.

Így akár az is elképzelhető, hogy árcsökkenés indul be, legalábbis bizonyos szegmensekben. Ezt Rácz Gyula László arra alapozza, hogy az elmúlt hónapok változásainak hatására jelentősebb kínálatbővülés várható a családi házak körében, amit már most is lehet érezni. Márpedig, ha jelentősen bővül a kínálat, az árcsökkenést hozhat.

Szerinte az olyan ingatlanoknál, ahol szükség lenne korszerűsítésre, ott engednie kellene az eladónak annyit a vételárból, amennyiből egy ilyen - nem éppen olcsó - beruházás kivitelezhető. Ez átlagosan 20-35 százalékos árcsökkentést jelent, tekintve, hogy ezek az ingatlanok eddig is jellemzően túlárazottak voltak. Ő is úgy vélekedett, hogy a hirdetési árak sokszor irreálisan magasan alakultak: gyakran lehet találkozni most is a piaci árnál 10-15 százalékkal drágábban kínált ingatlanokkal.

Balla Ákos, a Balla Ingatlan tulajdonosa szerint az mindenesetre biztos, hogy a korszerűtlen, felújítandó ingatlanok esetében a közeljövőben nem fogunk növekvő árakkal találkozni. A probléma ezeknél szerinte is elsősorban az, hogy a tulajdonosuk nem feltétlenül vette figyelembe a bekövetkező változásokat, és hogy kénytelen lesz nyomott áron értékesíteni ingatlanát.

Marosvölgyi Gabi, a hálózat csepeli és szigetszentmiklósi irodájának szakmai vezetője szerint az elmúlt hónapokban azt lehet látni, hogy az eladók a használt ingatlanok hirdetési árait folyamatosan emelték, még olyan ingatlanoknál is, melyeket már korábban sem tudtak értékesíteni. Nyilván ezeket az ingatlanokat attól még nem lehet eladni, hogy magasabb az áruk, sokkal jellemzőbb, hogy a kompromisszumra hajlandó, alkuképes vevők tudnak sikeresen túladni ingatlanukon - tette hozzá.

Balla Frigyes, az ingatlanközvetítő IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője is úgy látja, hogy a tulajdonosok nehezen fogadják el az elmúlt hónapokban bekövetkezett előnytelen piaci változásokat. Több időre van szükségük, amíg reagálni tudnak a csökkenő keresletre, ezért az árakban még nem tapasztalható változás.

Ugyanakkor szerinte nem elképzelhetetlen valamiféle árkorrekció, annál is inkább, mert az elmúlt fél évben tapasztalt 15-20 százalékos áremelkedés hatására soha nem látott magasságokba emelkedtek az ingatlanárak, és már a külvárosokban sem ritka - elsősorban persze a keresettebb, jó helyen lévő használt ingatlanok esetén - az 1 millió forintos négyzetméterár. Azt ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a korrekció nem feltétlenül jelent kifejezett árcsökkenést - ezt inkább csak egy tartós recesszió tudná kiváltani -, hanem elsősorban azt, hogy a jelentős mértékű infláció mellett megáll az ingatlanárak emelkedése.

Rencsevics Mária, a hálózat XIX., XX. és XXIII. kerületi irodájának szakmai vezetője is úgy látja, hogy a mérséklődő kereslet mellett a kínálat várhatóan növekedni fog, melynek hatására az árak - legalábbis reálértékben - csökkenésnek indulhatnak. Utóbbi azt jelenti, hogy a hirdetési áraknál leginkább stagnálást láthatunk majd az elkövetkező időszakban.

Hozzátette, hogy egyelőre azt tapasztalják, hogy a hirdetési árak sok eladó ingatlan esetében lényegesen magasabbak, mint a tényleges eladási árak. Reális árakkal inkább csak ott találkoznak, ahol ingatlanközvetítő is részt vesz az eladásban, habár mint Rencsevics Mária rámutatott: sokszor ingatlanközvetítő tanácsa ellenére esetén is ragaszkodik a megbízó az általa elképzelt árhoz.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 7,78 százalékos THM-el, és havi 121 083 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Raiffeisen Banknál 8,4% a THM; az MKB Banknál 8,59%; a CIB Banknál 8,63%, a Takarékbanknál Banknál pedig 8,77%; míg az Erste Banknál 9,41%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a Sopron Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)