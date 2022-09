Pénteken nyílik a Portfolio Lakás Kiállítás

Szeptember 23-án nyitja meg kapuit a MOMsport Uszoda és Rendezvényközpontban a Portfolio Lakás Kiállítás. Az egész hétvégén tartó, ingyenesen látogatható rendezvényen az érdeklődők a hazai ingatlanpiac legjelentősebb szereplőitől kaphatnak első kézből információkat a jelenlegi gazdasági helyzet piaci hatásairól, az energiahatékonyság és fenntarthatóság felértékelődéséről és a piaci trendekről.

Mindenki arra keresi a választ, hogy szabad-e most lakást venni, és ha igen, akkor milyet? A pénteken kezdődő kiállítás előadásain a legnagyobb hazai ingatlanfejlesztők, pénzügyi szakértők, energetikai szakemberek veszik számba, hogy még mindig az ingatlan-e a legjobb befektetés, és ha igen, akkor érdemes-e passzívház helyett egy okosházzá alakított Kádár kockát vásárolni?

A rendezvény legfőbb értéke évek óta az, hogy mindenkire számít, a teljes szektort lefedi. Összehozza a lakásközvetítő hálózatokat, a bankokat, a lakástakarék-pénztárakat, a biztosítókat és a szolgáltatókat – és természetesen a potenciális vásárlókat is.

Kulcskérdés a rezsi

A fenntarthatóság és energiahatékonyság kérdése a lakáspiacon is egyre jobban felértékelődik. Az új lakások szigorodó energiahatékonysági követelményei elsősorban a fejlesztőket érintik, az emelkedő energiaárak miatt azonban a vásárlók is egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak mind a várható fenntartási költségek mind a kibocsátási értékek alakulásának. Felértékelődnek a legjobb energiabesorolású ingatlanok, a korszerűtlenebb lakások pedig sokat veszthetnek értékükből.

Ehhez kaphatnak segítséget most az érdeklődők: milyen ingatlant érdemes most venni, milyen megoldások érhetők el az energiahatékonyság növelésére, a rezsiköltségek csökkentésére, ezért pénteken, szombaton és vasárnap is tanácsadói pultokat állítunk fel, és több workshop-ot szervezünk. A tervezett témák között a lakások energiafogyasztása, a különböző fenntartható megoldások alkalmazása (hőszivattyú, napelemek, szigetelések stb.), az okosotthonok kialakítása és a lakás - e-mobilitás kapcsolata (elektromos járművek töltése) egyaránt szerepel.