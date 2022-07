Hatalmas drágulásra számíthatnak azok, akik így fűtenének: ez várja őket a piacon

A rezsiemelés hírére megrohanták a magyarok kandalló és sparherd forgalmazókat, az elmúlt napokban legalább tízszeres forgalmat tapasztaltak eladások tekintetében. Hasonló a helyzet a kályhaépítőknél is, lassan egy éves várakozási idővel számolhat az, aki cserépkályhára cserélné dráguló gázfűtését. De mennyit drágultak az elmúlt időszakban a kályhák?

Ahogy a HelloVidék is megírta, július 13-án Gulyás Gergely bejelentette a rezsicsökkentés részleges kivezetését. A részletszabályokról még sokkal többet nem tudunk, minthogy az előző éves fogyasztást veszik alapul az átlagfogyasztás feletti piaci áras rezsihányad számításakor a szolgáltatók. Viszont az sem tisztázott még, az utolsó egy éves fogyasztást mettől-meddig számolják. Az interneten azóta is számtalan kalkuláció kering, az emberek pedig pánikszerűen elkezdtek alternatív fűtési megoldások után nézni – feltéve ha lesz elég tűzifa.

Eddig soha nem látott érdeklődés alakult ki a piacon, ami a webshopok látogatószámában és az értékesítésben is megmutatkozott. Három nap alatt tízszeres forgalmat mértek egyes kandalló- és sparherdforgalmazók. Óriási lett a kereslet a kályhákra, kandallókra, a gyártók nem is tudják tartani a lépést, a forgalmazóknál készlethiány alakult ki, még a Németországban élő magyarok is megjelentek a vevőkörben.

Hogy mi a helyzet most a kályhákkal, mennyire nehéz beszerezni, illetve telepíteni és fűteni vele- arról a HelloVidéken olvashattok bővebben.