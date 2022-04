Durva vihar közelít az ország felé: riasztást adtak ki ezekre a megyékre

Első fokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat péntekre a várható zivatarok miatt. Az előjelzésük szerint Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Somogy, Tolna és Zala megyében kell számítani zivatarokra.

Pénteken a déli, kora délutáni órákban a délnyugati tájakon a záporok mellett várhatóan zivatarok pattannak ki, amelyek átterjednek a Dunántúl déli és keleti tájaira, később (a késő délutáni, esti órákban) az Alföldre is. Lokálisan rövid idő alatt nagyobb mennyiségű csapadék (> 20-25 mm) is lehullhat az egymást követő erősebb gócokból, emellett főként a kezdeti időszakban erős, viharos (ált. 55-65 km/h) széllökések is társulhatnak hozzájuk.

Elsősorban Baranyában intenzív (jégesővel kísért) zivatar kialakulásához kedvező feltételek is fennállhatnak - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.