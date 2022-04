Rengeteg háziasszony elköveti ezt a hibát: óriási tévhitben élnek, tönkreteszik a méregdrága gépeiket

A tavaszi nagytakarítást egyfajta rituálénak is tekinthetjük, melynek során megtisztítjuk környezetünket és felkészülünk a megújulásra, a húsvéti ünnepekre. Persze nem könnyű ezt ilyen derűs megvilágításban látni, például a padlószőnyeg súrolása, vagy éppen a porcicák gyűjtögetése közben. De megfelelő eszközökkel nem kell, hogy átok legyen a padló tisztítása. Ha a húsvét előtti nagytakarítás során mondja fel a szolgálatot a porszívónk, nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, ha az első szembejövő típust vásároljuk meg. Szakértők összegyűjtötték, milyen szempontokat érdemes figyelembe venni porszívóvásárlás során és mire kell ügyelni, ha megfelelően szeretnénk ápolni a padlónkat.

Ha porszívóvásárlás előtt állunk, először érdemes felmérni, hogy mire fogjuk használni az eszközt, melyik illik legjobban igényeinkhez. Gondoljuk át, hogy mekkora lakásban fogjuk használni a készüléket. Kisebb alapterületen elegendő egy állóporszívó, míg egy nagyobb házban jobban járunk egy nagyobb tartályú és teljesítményű eszközzel. Azt is érdemes számításba venni, hogy milyen hosszú kábelre van szükségünk, ezzel megelőzhetjük azt a problémakört, hogy a szoba távolabbi sarkához érve át kelljen dugnunk egy másik konnektorba. Amennyiben egy többszintes családi házban élünk, vegyük figyelembe, hogy egy nehezebb gépet nem túl derékbarát feladat fel-le cipelni a lépcsőn. Ha háziállataink a lakásban élnek, érdemes egy nagyobb teljesítményű gépet választani, amely könnyen megbirkózik a letapadt kutya- és macskaszőrrel.

Porzsákos vagy porzsák nélküli?

A porszívókat alapvetően két kategóriába csoportosíthatjuk, porzsákos és porzsák nélküli verziók közül választhatunk. A hagyományosabb porzsákos porszívó előnyei közé tartozik, hogy alacsonyabb áron nagyobb teljesítményre képesek, hiszen a levegő útja egyenes. A porzsák nélküli megoldásoknál ugyanakkor általában van egy ún. ciklonfilter, ami megforgatja a felszívott levegőt, hogy a szennyeződéseket el tudja juttatni a tartályba. Az ilyen eszközöknek ezért kisebb lehet a teljesítménye. A porzsákos gépeket egyszerűbb, és sokszor higiénikusabb is használni, hiszen az eldobható porzsákot egyenesen a szemetesbe tudjuk dobni, míg a tartályos verziónál nekünk kell üríteni a tárolót, így nagyobb az esély a por belélegzésére. A porzsákos készülékek nagy hátránya azonban, hogy folyamatosan figyelnünk kell arra, hogy cseréljük a zsákot, és tartsunk otthon készletet belőle, különben nem tudjuk használni a gépet. A tartályos verzióknál ez a folyamatos fenntartási költség automatikusan kiesik, hiszen a szűrőrendszerük tisztítható. Emellett az, hogy nem termelünk szemetet az eldobható porzsákkal, környezetvédelmi szempontból is lényeges tényező. Fontos előnye még a tartályos gépeknek, hogy láthatjuk a telítettséget, így időben üríteni tudjuk a tárolót anélkül, hogy megterhelnénk a gép motorját.

Szükség van robotporszívóra?

A robotporszívó talán már nem számít olyan nagy újdonságnak, mint pár évvel ezelőtt, és számos háztartásban meg is található. Nagy előnye, hogy rengeteg időt takaríthatunk meg vele, ugyanis ezek az okos gépek önállóan, folyamatosan dolgoznak, bejárják a lakásunkat, így a napi keletkező porral könnyen megbirkóznak. Ha nincs időnk heti többszöri takarításra, de tiszta padlót szeretnénk, érdemes elgondolkodni egy ilyen gépen - a kereskedelmi kínálatban számos, különböző árkategóriájú termékből választhatunk. Fontos azonban megjegyezni, hogy önmagában sajnos nem tudnak minden szennyeződéssel megküzdeni: a nagytakarítás során egy nagyobb teljesítményű gépre is szükségünk lesz.

Álló porszívók: divatos, egyszerű megoldás

Az álló porszívók az utóbbi pár évben reneszánszukat élik, hiszen az akkumulátor-technológia fejlődése lehetővé tette, hogy a jelen kornak megfelelő praktikummal térhessenek vissza. Előnyük, hogy kis helyen is elférnek, nem kell az összeszereléssel bíbelődni, és a zsinórt sem kell kerülgetni, így könnyen használhatóak. Mivel akkumulátorral működnek, fontos számításba vennünk, hogy az üzemidejük véges – általában 30-60 perc közötti – a töltési idejük pedig hosszabb – akár 5-6 óra is lehet – így egy emeletes családi házban nem biztos, hogy a legpraktikusabb a használatuk. Ugyanakkor, ha valamelyik helyiségben gyakrabban porszívózunk, használatuk kényelmesebb, mint minden alkalommal elővenni a nagyobb gépeket. A teljesítményük méretükből adódóan nem a legnagyobb, de ezt küszöböli ki a külön meghajtású turbó fej, ahol egy kefével felszerelt forgó fejet egy külön motor hajt meg, így a földön található szennyeződést „felpiszkálva” már kis teljesítménnyel is fel lehet szívni azt a tartályba. Ezek az eszközök abból a szempontból is praktikusak, hogy a legtöbb morzsaporszívóként is funkcionál, így a gyorsan keletkező apró szennyeződések azonnali eltüntetésére tökéletes megoldást jelenthet. Hogy mást ne mondjunk, ez áldás lehet a kisgyerekes szülőknek egy uzsonnázás után.

Takarítógépek: makacs szennyeződésekhez

A takarítógépek, vagy száraz-nedves porszívók előnye, hogy egyszerre porszívóként és felmosóként is funkcionálnak, így megbirkóznak olyan szennyeződésekkel is, amelyek a csak száraz módszerrel nem eltávolíthatóak. Mivel nagyobb teljesítményű gépekről van szó, amelyek jóval több helyett foglalnak és nehezebbek a hagyományos társaiknál, nem a mindennapos használatra lettek kitalálva. Érdemes azonban elgondolkodni a vásárláson, ha szőnyegpadló van a lakásunkban, hiszen ezek a gépek a kárpit szennyeződéseit is el tudják tüntetni. Jó megoldás lehet akár a szélesebb családi-baráti-szomszédi körben beruházni egy takarítógépbe, hiszen a nem mindennapos használat miatt könnyű cserélgetni egymás között egy-egy nagytakarítás során.

A karbantartás a hosszú élet titka

Lehet, elsőre mulatságosan hat, de a takarítógépet is takarítani kell. Ahhoz, hogy készülékeink sokáig szolgáljanak minket, gondoskodnunk kell a karbantartásukról is. „A porszívók csövét érdemes időről időre átnézni, hogy nem akadt-e meg benne valahol egy nagyobb porcica, ez ugyanis befolyásolhatja a gép szívóerejét, és jobban terhelheti a motorját. A takarítás közben jelentkező állott, poros szag azt jelzi, hogy nem tisztítottuk megfelelően a készülékünket, vagy kellő rendszerességgel a porszívó szűrőjét, amit ráadásul bizonyos időközönként cserélni is kell. A szűrők élettartalma általában 6-12 hónap, de erről érdemes tájékozódni a gépkönyvből, a gyártótól, vagy a forgalmazótól” – magyarázza a megfelelő karbantartásról Stummer Attila, az Euronics szakértője.