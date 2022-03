Ezeket a lakásokat most úgy viszik, mint a cukrot: mégis, mit tudhatnak?

Nagyot hajrázott a használt lakások piaca 2021-ben, és mérsékelt forgalombővüléssel zárult a múlt év. Hogy idén mi várható, azt még nem lehet megjósolni, viszont vannak folyamatok, melyek biztosan meghatározók lesznek majd a lakáspiacon 2022-ben. A HelloVidék utána járt, mire számítanak a szakemberek!

2021-ben több mint 131 ezer használt lakóingatlan cserélt gazdát országosan, ez 5 százalékos növekedésnek felel meg a 2020-as csaknem 125 ezres forgalomhoz képest. Jelenleg öt trend tűnik meghatározónak a 2022-es adásvételek szempontjából. Ezek között szerepet játszanak az emelkedő kamatok, a területi különbségek és az állami támogatások, az új lakások iránti fokozódó kereslet és az idén várható telekárrobbanás is. Cikkünkben most annak jártunk utána, hogyan alakultak az átlagárak, a tranzakciószámok, illetve milyen változások történtek régiós szinten, az ingatlanpiacon.

1. Emelkedő kamatok

Az infláció felgyorsulása miatti kamatemelések nyomán a különböző kölcsönöknél, ezen belül a lakáshiteleknél már megindult a drágulás. Miközben 2021-ben 4 százalék körüli kamattal is lehetett piaci alapú - azaz államilag nem támogatott - lakáshitelhez jutni, 2022-ben inkább 6-8 százalék körüli szintekkel érdemes számolni. Leegyszerűsítve, egy lakáshitel havi törlesztőrészletében egy 5-10 ezer forintos emelkedés másfél évtized alatt 900 ezer - 1,8 millió forinttal emelheti meg a lakás teljes “vételárát”. Mivel a Magyar Nemzeti Bank (MNB) becslése szerint az ingatlan-adásvételek 60 százalékát részben hitelből finanszírozzák a vevők, a dráguló hitelek akár fékezhetik is a lakáspiaci keresletet. Ugyanakkor sok vevőjelölt vélhetően pont a várhatóan tovább emelkedő piaci kamatok miatt minél előbb szeretné lebonyolítani a lakásvásárlást, ezért az év első hónapjaiban erős lehet a forgalom a lakáspiacon. A kamatemelések nem érintik az államilag támogatott lakáscélú hiteleket, és a babaváró kölcsönt sem - ami nem kifejezetten lakáscélú hitel, de fordítható mlakáscélra is -, ezért ezek a konstrukciók még jobban felértékelődhetnek.

2. A zöld otthon program élénkítő hatása

Az államilag vagy a jegybank által támogatott lakáshitel-konstrukciók több szempontból is befolyásolhatják a lakáspiacot. Egyrészt a zöld otthon program keretében elérhető lakáshitel-konstrukció az egyik legkedvezőbb megoldás, amelynek segítségével energiatakarékos új otthont lehet vásárolni vagy építeni. Emiatt jelentősen növekvő kereslet várható a programnak megfelelő új lakásokra. A fokozódó érdeklődés, valamint az emelkedő alapanyag- és bérköltségek miatt 10-20 százalékkal növekedhet az új lakások ára, ám a kedvezményes zöld lakáshitel ezt a hatást valamelyest kompenzálni tudja.

