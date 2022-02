Szomorú jelentés: mindössze erre elég ma egy magyar átlagkereset az ingatlanpiacon

A KSH nemrég adta közzé a legfrissebb, magyarországi keresetekről szóló elemzését. E szerint 2021 novemberében bruttó 482 400 forint volt az átlagkereset, a tavaly január-novemberi időszakot vizsgálva pedig kiderült, hogy a legjobban a pénzügyi, biztosítási szektorban, a legrosszabbul pedig a szálláshely-szolgáltatás és a vendéglátás területen dolgozók kerestek. Mit is jelenthet mindez, ha ingatlanvásárlási szempontból nézzük?

Tavaly novemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 482 400, a kedvezmények nélkül számolt nettó átlagkereset pedig 320 800 forint volt, mindkettő 10,1%-kal magasabb, mint egy évvel korábban – áll a KSH tájékoztatójában. Ez utóbbi összegből a Jövedelemarányos Törlesztési Mutató nyújtotta teljes kihasználtsággal és a hitelfedezeti mutató maximumával számolva 20 évre, 10 éves kamatperiódusú, 5%-os kamatfixállással 24,5 millió forint hitelt vehetne fel egy egyedülálló. A 2,5%-os zöldhitellel kalkulálva a hitelösszeg elérheti a 30 milliót is. A két esetben a 20%-os önerőt 6,125, illetve 7,5 millió forint jelentené, a kínálatból pedig a 30,6-37,5 millió forint közötti ingatlanok is szóba kerülhetnek lakásvásárláskor.

Mire lehet ez elég? A Duna House Barométer legfrissebb adatai szerint a fővárosban egy pesti panel, vagy jó esetben egy budai oldalon lévő változata is kijöhet ebből az összegből. Könnyebb a dolga annak, aki vidékben gondolkodik, hiszen a keleti és a nyugati országban is beleférhet a keretbe: a panelek ugyanis átlagosan 18,8, a téglalakások pedig 23,9 millió forintért kaphatók.

Két fős kereső háztartás esetén nagyobb, 14,625 millió forintos önerővel számolva már 58,5 millió forint is felvehető az átlagkeresetből. Az összes jövedelem így már 500 ezer forint feletti, amelyre a pénzügyi közvetítők egyedi kamatkedvezményt tudnak elérni a bankoknál. Az önerő és a hitel összesen így már több mint 73 millió forintos ingatlantértéket eredményez, amiből már Budapesten is viszonylag széles körben választhatunk. Főleg, ha ez még kiegészül a kettő vagy három gyermek után járó, új lakásra vonatkozó CSOK-kal, akkor akár 83 milliós keretet is megszabhatnak maguknak a potenciális vásárlók. Újépítésű ingatlanhoz ráadásul a zöldhitel és a CSOK mellett 5%-os ÁFA-visszatérítés is igényelhető, ami ugyancsak tovább bővíti a lehetőségeket, egészen közel 102 millió forintig.

A pénzügyi, biztosítási szektorban dolgozók kerestek a legjobban, bruttó 745 300 forintot a 2021 január-november közötti időszakban. Velük szemben a legalacsonyabb átlagkeresetet, bruttó 264 800 forintot a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén munkát vállalók vitték haza. Ha optimalizálnák hitelfelvételi lehetőségeiket az egy-egy adott szektorban dolgozó felek, akkor a családok előbbi esetben 146,5, utóbbiban pedig mindössze csak 54,625 millió forintos forgalmi értékű lakásban gondolkodhatnának. A legmagasabb és a legalacsonyabb átlagkeresetű szektorok lehetőségei között tehát közel 100 millió forintos lehet a különbség.