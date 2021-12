Befektetők áraszthatják el ismét a lakáspiacot: a lakosság teljesen kiszorulhat a drága hitelek miatt?

A növekvő infláció kiszoríthatja a lakáspiacról a vevők egy részét a dráguló hitelek miatt, miközben az ingatlanpiac újra a befektetők menekülő útvonala lehet, leváltva az állampapírokat. Egyelőre még sok a nyitott kérdés, az inflációs várakozások is gyorsan változnak. Az sem egyértelmű, mi történik a kamatokkal, milyen hosszú ciklus kezdődött most, és hol lehet a csúcsa.

Újra az ingatlanpiacra terelheti a befektetőket egy növekvő infláció - válaszolta a VG megkeresésére az ELTINGA Ingatlanpiaci Kutatóközpont alapítója, Horváth Áron közgazdász. Meglátása szerint most szembesülnek az emberek a növekvő inflációval, a lakáspiacot mozgató kisbefektetők pedig már elkezdtek számolni. Elsőként azok, akik éltek már meg inflációs időszakokat, és tapasztalták a pénzromlás hatását. A kutatóintézeti vezető szerint mindez már a közeljövőben megugró kereslethez vezethet az ingatlanpiacon.

A kínálat számottevő bővülését az újlakás-piacon a rozsdaövezeti programtól várják, ami majd csak évek múlva éreztetheti a hatását – tette hozzá. A fix és rendkívül alacsony kamatokkal felvehető zöldhitelekre viszont máris lecsaptak a vevők és rövid távon az inflációs bizonytalanság előrehozott vásárlásokat gerjeszthet.

A közelgő választásokat sem lehet figyelmen kívül hagyni: a jelenlegi otthonteremtési támogatási rendszerrel most akar élni mindenki, aki csak tud.

Az építőanyagárak drágulása is az új építésű lakások árának további emelkedését vetíti előre. Mivel nagy szükség volt munkaerőre, a jövedelmek is emelkedtek, ennek is árdrágító hatása van. Varga Dénes közgazdász kiemelte, hogy magas inflációs környezetben nehezebb lakást venni, noha a lakóingatlan egyre jobb befektetésnek tűnik akkor, amikor reálkamatokról már nem igazán lehet beszélni. A szakértő szerint ma már csak egy szűk kör tud belépni az újlakás-piacra, az 5 százalékra csökkentett áfa is csak azokat támogatja, akik frekventált helyen építkeznek.

Az 5 százalékos áfa rossz eszköz, mert nem csökkentette a lakásárakat, hanem a kivitelezői profitot növelte - szögezte le a lakáspolitikai szakértő. Vásárlói oldalon pedig van egy réteg, amelyiknek elég pénze van vásárolni, sőt a magas ár sem tántorítja el, mert arra számít, hogy fél év múlva még drágább lesz a lakás, és így jobban megtérül a befektetése, mint ha részvényben, aranyban vagy bármi másban tartaná.

Aki lakni szeretne, kiszorul az új lakások piacáról, és használtat sem tud venni frekventált helyen, hiszen a két alpiac árai egymást követik. A lakásvásárlási támogatásra elköltött pénzeket azonban nem csökkenteni, sőt növelni kellene, csak másként elosztva, nem csak a háromgyerekesekre koncentrálva. Az egy- és kétgyerekes családok támogatása ugyanis időközben reálértéken nagyot esett, már a másfél évtizeddel korábbit sem éri el

– hívta fel a figyelmet a közgazdász.