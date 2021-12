Ide nem akar senki költözni Budapesten: ezek a kerületek a legnépszerűtlenebbek

Az már régóta köztudott, hogy Angyalföld a legnépszerűbb kerület Budapesten, de vajon melyek azok a lokációk, amiket a legkevésbé preferálnak a potenciális vevők? Mi váltja ki ezt a fajta hozzáállást?

A Duna House legfrissebb ingatlanpiaci elemzése szerint idén októberben Soroksár, Csepel és Budafok-Tétény végzett az érdeklődési ranglista végén. Az elmúlt évekhez viszonyítva tehát nem történt érdemi változás a sereghajtók mibenlétében, csak az érdeklődés arányában. A 23. kerületben a budapesti lakáskeresők közül mindössze 1,6% nézelődött, míg a 21.-ben 2,6%, a 22.-ben pedig 3,9% volt a megoszlás.

A kevésbé keresett kerületeket is két részre lehet osztani: vannak, amelyek évről évre haladnak felfelé a népszerűségi listán, és vannak, amelyek iránt az érdeklődés egyre csak csökken. Előbbibe jellemzően azok a kerületek tartoznak, amelyek átestek városrehabilitációs felújításokon és több újépítésű projektnek is otthont adnak. Utóbbiakból hiányzik az az átütő erő, hogy új fejlesztéseket vonzanak a környékükre. Hiszen egy modern, feltörekvő városrész ellensúlyozni tudná az esetleges elmaradásokat a többi kerülethez képest

– magyarázta Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője. Az ingatlanközvetítő felmérése alapján a feltörekvő kerületek közé sorolhatjuk a 15. mellett az 5. és a 9. kerületet is. A tavalyi év azonos időszakához viszonyítva tehát nőtt az érdeklődés a belvárosi kerületek iránt, a magasabb árak ellenére is. A keresettség azonban 2020-hoz képest is tovább csökkent az 1., 8. és 12. kerületekben, a legnagyobb visszaesés (3,1%) azonban a 2. kerületben volt tapasztalható, amivel a városrész lecsúszott a népszerűségi dobogóról.

A lakóhely választásánál fontos szempontot játszik a közlekedés, a munkahelyek léte és elérhetősége, amelyek szempontjából sokszor hátrányt szenvednek a külsőbb kerületek. Ingatlanárakat és közbiztonságot tekintve azonban jó választás lehet a kedvezőbb árú, biztonságosabb külvárosi környék egy-egy sűrűbben lakott belvárosi területnél

– tette hozzá a szakember. Éves tekintetben vizsgálva sem figyelhető meg változás: 2021 eddigi részére nézve szintén elmondható, hogy Soroksár, Csepel és Budafok-Tétény volt a legkevésbé népszerű kerület Budapesten. A Duna House adatai szerint a fővárosi ingatlanpiacon stagnáló forgalom mellett az átlagárak 6%-ot emelkedtek. A vevőknek idén már átlagosan 43 millió forintot kellett fizetni egy budapesti lakásért,

a kerületek között még mindig Angyalföld a legkedveltebb, amit szorosan követ Zugló és Újbuda.