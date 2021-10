Kemény ősz vár a magyar családokra: sokba fog kerülni, ha ezeket elmulasztják

Beköszöntött a valódi ősz, lassan pedig itt az igazi zimankó. De októberben még épp van időnk arra, hogy gondoljunk az otthonunk, autónk, házi állataink és saját magunk felkészítésére is a hideg évszakra. Mutatjuk a legfontosabb tennivalókat.

Itt az ősz, és akad néhány fontos tennivaló, amit ilyenkor nem halogathat tovább az ember. Elsődlegesen gondolnunk kell a saját és családunk egészségére, hisz az influenzaszezon megérkezett, de még a koronavírus-járvány sem csengett le.

Ugyanakkor praktikus teendőink is vannak, hisz ellenőriztetni kell otthonunk állapotát, az autónkat is téliesítjük, de a kertünket és a házi állatainkat is fel kell készítenünk az előttünk álló, hideg évszakokra.

A HelloVidék pontokba szedte lépésről lépésre a tennivalókat.