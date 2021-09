Most kell lépni, ha lakást vennél: meg vannak számlálva az olcsóbb hitelek napjai

Nem várható a közeljövőben áresés a magyar ingatlanpiacon. Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője egy sajtóbeszélgetésen kifejtette, 10 év alatt valósággal kilőttek az árak a hazai lakáspiacon, amelyet meglepetésre a pandémia sem rengetett meg. Kormos Zoltán, a bank ingatlanhitelezésért felelős vezetője szerint jövőre már nem lehet majd 4-5 százalék körüli kamatozással lakáshitelt felvenni.

2011-ben még csak 88 ezer tranzakció volt, ez 2018-ra megduplázódott, azóta pedig szép lassan lecsökkent 134 ezerre, ami a 2020-as becslés. Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője a vállalat létrejöttének 10. évfordulójából szervezett sajtóeseményen elmondta, hogy idén akár 160 ezer tranzakció is lehet. 2020-ban a 9 évvel korábbihoz nagyjából duplázódtak az ingatlanárak. A szakember szerint idén az első negyedévben 223 százalék volt az eltérés a 10 évvel ezelőtti hasonló időszakhoz képest.

Budapesten már közelítjük a háromszoros növekedést, a városokban 216 százalékos, a kisebb községekben pedig másfélszeres az áremelkedés - vázolta Valkó Dávid. A használatbavételi és építési engedélyek 2011-ben 12-13 ezer között alakult, ami 2020-ra bőven 20 ezer fölé emelkedtek. Idén pedig az 5 százalékos áfának köszönhetően akár 30 ezer építési engedély is lehet, a használatbavételi engedélyek esetében is hasonló számokra számítanak a szakértők. 2011 első félévébe 3500 átadott de el nem adott új lakás volt, ez a tavalyi első félév végére 850-re csökkent, tehát felszívja a piac az új lakásokat.

Budapesten 2011-ben 700-900 ezer forint körül volt egy négyzetméter új lakás a Rózsadombon, idéne ez akár 2 millió is lehet. A pesti oldalon a V. kerület viszi a pálmát, itt is 2,5-2,8 millió lett a négyzetméterár. 10 éve a belvárosban 700 ezer forint körül volt az új lakások négyzetméterára, ez 2021-re duplzódott, ahogy a XIII. kerületben is.

A peremkerületekben is 800 ezer forint körül mozog egy négyzetméter új lakás. Valkó Dávid arról beszélt, hogy több budapesti kerületben is megháromszorozódak az ingatlanárak az utóbbi 10 évben. A budapesti átlagár 267 ezer forint volt négyetméterenként 10 éve, idén pedig már 650 ezer forint felett van a NAV adatai szerint.

A szakértő szerint a járvány előtt is arra lehetett számítani, hogy lejtmenet jön az ingatlanpiacon a ciklikusság miatt, ám ez még a COVID ellenére sem történt meg tavaly. A makrogazdasági folyamatok megleően stabilak maradtak, ezért sem zuhanhatott össze a magyar ingatlanpiac. Tavaly viszont a vásárlói szokások, preferenciák változtak annyira, amit a piac nem tudott lekövetni.

Emellett a mélyrepülést akadályozzák a kormány otthonteremtési támogatásai. A tranzakciószám irányítja a piacot, ezt követik egy kis késéssel az árak, ezt kell majd figyelni. Az ingatlanpiac meglepően jó állapotban van, és az OTP Ingatlanpont vezető elemzője szerint nincs is olyan kockázat, ami negatív irányba befolyásolná rövidtávon. Felértékelődött a lakhatási minőség, bekerült a köztudatba, hogy lakást érdemes váltani, hiszen a home office időszak miatt sokan átgondolták, hol is szeretnének élni. A befektetési célú vásárlások is visszatérnek, ők előszeretettel célozzák az üdülőterületeket: a Tisza-tónál is elfogytak az eladó ingatlanok, a Balaton pedig a legnépszerűbb.

Dr. Hartlieb Balázs, az OTP Ingatlanpont Kft. ügyvezetője és az OTP Pénzügyi Pont Zrt. vezérigazgatója kifejtette, az elmúlt 10 évben az ingatlanárakkal növekedett a vállalat, és annak a hálózata. Az ingatlanportfólói is folyamatosan bővült, nagyjából 10 ezer megbízásuk van folyamatosoan. Az ügyvezető elmondta, óriási az érdeklődés az újépítésű lakások iránt, azok viszonylag gyorsan kipörögnek. Az elmúlt 10 év legerősebb 8 hónapját tudhatják maguk mögött, folyamatosan rekordszámokat hoztak. A járvány alatt is tartották a piaci részesedést, és hozták a tervezett tranzakciószámot.

Nagy ugrás a hálózat életében az OTP Pénzügyi Ponttal való együttműködés fejlesztése. 2018-ról 2020-ra duplájára nőtt az a hitelállomány, amit az Ingatlanponton keresztül közvetítettek. Immár minden irodában van olyan kolléga, aki tudja támogatni az ügyfeleket a hitelek oldaláról is. Ez a gyakorlat pedig a piacon is evidenciává vált idő közben. A tavalyi év hatása, hogy egyre kevesebben rettennek meg, hogy elektronikusan intézzék az ügyeiket - tette hozzá. 2020-ban a közvetítői hálózat stabilizálódott, nem jellemző, hogy felhígult a szakma, a kollégák java része a járvány alatt is velük maradt.

Hartlieb Balázs kijelentette: ők sem számolnak visszaeséssel, sem árcsökkenésben, sem a tranzakciók visszaesésére nem kell számítani, hiszen a kormányintézkedések kifejtik a hatásukat.



Kormos Zoltán, az OTP Bank ingatlanhitelezésért felelős vezetője az eseményen arról beszélt, hogy a pandémia után a személyes kontaktok iránti igény felerősödött a hitelezés tekintetében is. A bank kutatásai alapján kiderült, hogy a személyesség iránti igény minden szolgáltatóval szemben megerősödött az ügyfelek irányábó, és ez nem csak a bankszektorra igaz. A pandémia alatt a kiflit is online rendeltük, de a nagyobb horderejű témákban az ellenkezőjét váltotta ki az emberekből a járvány - mutatott rá.

Kifejtette, hogy idén júniusban vették fel a legtöbb lakáshitelt Magyarországon az elmúlt 20 évben, ám az elmúlt másfél évben vették fel az emberek az egyik legkisebb mennyiségű lakáshitelt is.

A lakásárak arányában azonban több hitelt vettek fel az ügyfelek a múltban, és más mutatókban is azt látják, hogy jelentős tere van még annak, hogy nagyobb mennyiségben vegyenek fel lakáshitelt az emberek, mint napjainkban. A GDP-arányos lakáshitel-állomány a környékbeli országokhoz képest fele, harmada - mondta Kormos Zoltán. A következő időszakban folytatódni fog ez a dinamika szerinte.

2021-ben a várakozásokhoz képest több lakáshitelt vettek fel az ügyfelek: tavaly nagyjából 1000 milliárd volt az állomány, idén ez 1400 milliárd forint is lehet a várakozások szerint.

Új elem volt idén a felújítási hitel, ezzel kapcsolatban 200 milliárd forint volt a várakozásuk, ám kiderült, jócskán elmarad ettől, nagyjából a fele. Jelenleg a legerősebb hónap az OTP-nél 13 milliárd volt, a havi átlag 9-10 milliárd forint. A program előtt havi 2 milliárd forint volt a felújítási hitelek volumene.

Az új zöld hitel kapcsán sok a kérdőjel, nem kereslet kérdése lesz, hogy mennyi idő alatt fog kimenülni a keretösszeg. Eddig a jogosultak évente nagyjából 200-300 milliárd forint hitelt vettek fel, ám kérdés, hogy a megvásárolt ingatlanok mennyire fognak mgfelelni az MNB kritériumainak.

Kormos Zoltán szerint elég komoly kamatemelés várható a lakáshitelek piacán, hiszen az MNB is elindította a kamatemelési ciklust. Elmondta, hogy a 10 éves lakáshitelek esetében gyorsan megemelkedtek a mutatók. A mai 4-5 százaklékos hitelajánlatok jövőre ezek már emelkedni fognak - emelte ki.