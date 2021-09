Itt a nagy lakossági napelemes pályázat: 3-11 millió közötti ingyenpénzt osztanak

Közzétették a lakosságnak szóló hatalmas uniós napelemes pályázat tervezetét, amelyet két hétig bárki véleményezhet, ősztől pedig meg is nyílik. A tervezetből kiderül, hogy háromféle konkrét beruházási célra összesen 3-11,5 millió forint közötti, 100%-ban vissza nem térítendő támogatást nyerhetnek el az országos átlagjövedelemnél kevesebbet kereső háztartások és önerő nem szükséges a pályázat megvalósításához.

Megyénként lehet majd pályázni 4 szakaszban, leghamarabb várhatóan november 15-től. Mindezt a magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében tervezi megvalósítani a kormány, hogy akár 35 ezer háztartás energiahatékony ingatlanban tudjon élni és így növekedjen az ő körükben az ellenálló képesség a jövedelmi, energiaárakbeli és éghajlati változásokkal szemben.

Mi ez az új pályázat?

A májusban azt jelezte a kormány, hogy legkésőbb július végéig tervezi meghirdetni a lakosságnak szóló nagy napelemes pályázatot, most tehát kis csúszással ennek az első konkrét lépése történt meg. Aztán várhatóan november 15-től majd megyénként eltérő időpontokban be is adhatják a jogosultak a támogatási kérelmüket négy pályázati szakaszban. Most szeptember végéig meghosszabbították a tárgyalásokat róla, de benne van a pakliban, hogy végül a terv elfogadása átcsúszik a 2022 tavaszi választások utánra.

Ennek kapcsán korábban azt jelentette be Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikárét felelős államtitkára, hogy szeptember 12-éig lehet véleményezni a lakossági napelemes és fűtési rendszerek támogatásáról szóló pályázati tervet. A pályázat eredményeként azt várják, hogy Magyarországon 175 megawatt beépített új napelemkapacitás létesüljön, ez egynegyedével növelné meg a háztartási erőművek kapacitását, harmadával emelné a megújuló energiát termelők háztartások számát, és 50 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátás csökkenéssel járna.

Várható menetrend

Steiner Attila ismertette, hogy a pályázatot négy ütemben hirdetik majd meg régiós csoportosításban, egy hetes csúsztatásban, az első ütem 2021 november 15-étől indulna 2021 december közepéig, több mint 100 milliárd forint kerettel. A pályázaton 100 százalékos vissza nem térítendő támogatást lehetne kapni, a lebonyolító az ÉMI Nonprofit Kft. lesz.

A pályázatot azok adhatják be, ahol az egy főre jutó összevont jövedelem évi 4 millió 850 ezer forint alatt van egy háztartáson belül, és az ingatlan alkalmas napelem telepítésére.

A tervek szerint csak napelemes rendszer kiépítésére bruttó 2,8 millió forintot, napelemre és fűtéskorszerűsítésre fűtőpanellel 9,3 millió forintot, napelemre és fűtéskorszerűsítésre hőszivattyúval 11,55 millió forint támogatást kaphat egy pályázó.

A lakosság mellett a kivitelezőknek is megnyitják a konzultációt. A napelem.palyazat.gov.hu honlapon elérhető a két felhívási tervezet. A kivitelezőknek előzetes regisztrációra lesz szükségük, mert csak a regisztrált vállalkozások vehetnek részt a pályázat kivitelezésében, számukra a regisztrációs időszak várhatóan szeptember 20-án nyílik meg.

Szeptember 12-éig várják a két pályázati felhívással kapcsolatos véleményeket, szeptember 20-ától folyamatosan nyitva áll a kivitelezők előtt a regisztrálási lehetőség, 2021. október elejétől lehet majd megkezdeni a kapcsolatfelvételt a regisztrált kivitelezővel, november elejétől lehet előszerződést kötni a kivitelezőkkel, 2021. november 15. és jövő év február között lehet a pályázatot benyújtani.

Az egyes régiók meghatározott forrással rendelkeznek majd. Várhatóan 2021. december második felében megindulhat a támogatói okiratok kiadása, a kivitelezés. A tervek szerint a jövő év márciusában nyitják meg a pályázat második körét - tette hozzá az államtitkár.

A lakosságnak szóló terv lényege

Önerő nem szükséges a pályázat megvalósításához, és állandó lakcím kell abban az ingatlanban, amelyen a beruházás megvalósul, emellett pedig meg kell felelni a jövedelmi előírásnak (lásd alább).

a pályázat megvalósításához, és állandó lakcím kell abban az ingatlanban, amelyen a beruházás megvalósul, emellett pedig meg kell felelni a jövedelmi előírásnak (lásd alább). Támogatás 3 műszaki tartalom egyikére igényelhető : (1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése VAGY (2a) Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési rendszer korszerűsítése infra- vagy fűtőpanelekkel VAGY (2b) Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési rendszer korszerűsítése hőszivattyúval

: (1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése VAGY (2a) Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési rendszer korszerűsítése infra- vagy fűtőpanelekkel VAGY (2b) Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési rendszer korszerűsítése hőszivattyúval Pályázók köre : a beruházással érintett ingatlanban (rész)tulajdonjoggal rendelkező, a 2020. évben jövedelemmel rendelkező (jelen pályázati felhívás szempontjából a nyugdíj is jövedelemnek minősül) magánszemélyek 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmük egy főre jutó összege 0 és 4.850.000 forint közé essen.

: a beruházással érintett ingatlanban (rész)tulajdonjoggal rendelkező, a 2020. évben jövedelemmel rendelkező (jelen pályázati felhívás szempontjából a nyugdíj is jövedelemnek minősül) magánszemélyek 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmük egy főre jutó összege 0 és 4.850.000 forint közé essen. A kiiírás konkrétan rögzíti is a jövedelem kiszámítási képletet : a számlálóba ez kerül: "beruházással érintett ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező személyek 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelme", a nevezőbe pedig ez: "beruházással érintett ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező személyek száma (jövedelemmel nem rendelkező, eltartott személyeket is ideértve)" és az osztással kapott összeg legfeljebb 4 millió 850 ezer forintot érhet el. Ez tehát azt jelenti, hogy ha például egy kétkeresős háztartásban az egyik fél az átlagnál jobban keres, míg a másik fél keveset, akkor a kettőjük együttes jövedelmének átlagát kell figyelembe venni a 4,85 milliós korlátnál és ha kiskorú gyermekek is laknak az ingatlanban, akkor az egy főre jutó átlag még alacsonyabb.

: a számlálóba ez kerül: "beruházással érintett ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező személyek 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelme", a nevezőbe pedig ez: "beruházással érintett ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező személyek száma (jövedelemmel nem rendelkező, eltartott személyeket is ideértve)" és az osztással kapott összeg legfeljebb 4 millió 850 ezer forintot érhet el. Ez tehát azt jelenti, hogy ha például egy kétkeresős háztartásban az egyik fél az átlagnál jobban keres, míg a másik fél keveset, akkor a kettőjük együttes jövedelmének átlagát kell figyelembe venni a 4,85 milliós korlátnál és ha kiskorú gyermekek is laknak az ingatlanban, akkor az egy főre jutó átlag még alacsonyabb. Vissza nem térítendő támogatás igényelhető, ahol a támogatás intenzitása: 100%.

Elnyerhető támogatás legfeljebb az (1) esetén bruttó 2.896.108 Ft, (2a) esetén bruttó 9.368.464 forint, (2b) esetén bruttó 11.559.214 Ft

Támogatásban várhatóan 34.920 család részesül.

Pályázatokat 4 ütemben, megyénként eltérő beadási időpontokkal, de rögzített megyei támogatási keretre lehet benyújtani. Az első beadás várhatóan 2021. november 15-étől kezdődik megyénként ütemezetten.

A beruházás csak a Kivitelezői listáról választott, szerződött kivitelezővel valósítható meg.