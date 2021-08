Súlyos évekig ragadnak szüleik nyakára a magyar fiatalok: nekik nem kínos a mamahotel-élet?

Magyarországon a fiatalok átlagosan 27,4 éves korukban hagyják ott a mamahotelt. A férfiak viszont átlagosan két évvel tovább maradnak a szülők nyakán, mint a nők. Ez a tendencia szinta az egész EU-ban megfigyelhető, igaz, vannak azért olyan országok, ahol ez egyáltalán nem törvényszerű.

2020-ban a fiatalok átlagosan 26,4 éves korukban hagyták el a szülő házat az Európai Unióban – derült ki az Eursotat friss statisztikáiból. Az egyes tagállamokban azonban merőben eltérő képet mutat a fiatalok kirepülésének az ideje. Néhány országban például az átlagéletkor 30 (!) év fölött van.

Ilyen például a listavezető Horvátország (32,4 év), a második Szlovákia (30,9 év), illetve a harmadik Málta és Olaszország is 30,2 – 30,2 átlagévvel. Az éllovasokon kívül a negyedik helyen, pontosan 30-as átlagéletkorra egyébként Portugália áll.

Az éllovasokkal szemben van 3 olyan ország is, ahol 22 év alatt már átlagosan kirepülnek a fiatal felnőttek a családi otthonból. Ilyen Dánia (21,2 év), Luxemburg (19,8 év), illetve Svédország is (17,5 év). A statisztikákból látszik az is, hogy Magyarországon tavaly átlagosan 27,4 év volt az az átlagéletkor, amikor a fiatalok elhagyták a mamahotelt.

Ez a 13. legmagasabb életkor, amivel az EU középmezőnyében, de még a EU-átlag fölött helyezkedünk el.

A lányok vagy a fiúk lépnek le hamarabb?

A statisztikákból kiolvasható az is, hogy a férfiak vagy a lányok hagyják-e hamarabb ott a családi fészket. Magyarországon, összhangban az EU-s átlaggal, a férfiak valamivel később szánják el magukat a mamahotel otthagyására,

idehaza ehhez nekik átlagosan 28,4 év kell, míg a nőknek csupán 26,2 év.

A magyar férfiak tehát átlagosan 2 évvel tovább élvezik a családi otthon melegét, mint a nők. Ez a tendencia egyébként szinte egész Európában megfigyelhető. Igaz ugyanakkor, hogy Luxemburgban, Észtországban és Svédországban nemigen van különbség a két nem időbeni távozásakor betöltött életévében, maximum fél év.

A nemek közötti különbségek tehát kifejezettebbek voltak azokban az országokban, ahol a fiatalok később hagyták el a szülői házat, miközben kevésbé hangsúlyosak ott, ahol korábban.

Mi történt a magyar mamahotelekben az elmúlt 10 évben?

Ahogy a grafikonon látszik, Magyarországon az elmúlt 10 évben szinte végig, összességében majdnem egy évet, csökkent a fiatalok szülői otthonuk elhagyásakor betöltött átlagéletkora. A 2018-as mélyponthoz képest, azonban 2019-ben és 2020-ban is ismét növekedés volt tapasztalható.