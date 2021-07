Elképesztően elszálltak a faanyagok árai: durván ráfizet, aki most kezd felújítási munkákba

Az elmúlt hónapokban több mint a duplájára emelkedett a faáru ára a kereskedelmi forgalomban. A bútorlapok még viszonylag tartják magukat, és mindössze 15 százalékos drágulást mutatnak, de aki építkezik, milliókkal fizet most többet, mint pár hónapja fizetett volna a kész házért. A HelloVidék most szakértőket kérdezett az okokról és arról, mi várható a jövőben, változhat-e ez a tendencia.

Gondban van, aki építkezik, és sok faanyagra van szüksége. Nemcsak azért, mert az egekbe szökött a faáru ára, hanem legfőképpen a miatt, mert óriási hiány állt elő belőle a piacon. A faanyagok áráról, a lehetséges okokról és a hiány súlyosságáról szakembereket kérdeztünk.

Már tavaly is számítani lehetett arra, hogy alapanyaghiány lesz a piacon, a folyamatos drágulás ellenére is. A lépcsőzetes áremelkedés mértéke 2-3 százalékos szokott lenni általában, de pár hónapja 5, majd 10 százalékot ért el ez a növekedés a lapszabászatok áruinál. De az építőiparban különösen drasztikus tendencia volt látható, 50 százalékos, sőt ennél is nagyobb drágulás. Míg tavaly 72 ezer forintba került egy köbméter fa, az egyszerű fűrészáru, amit még fel kell dolgozni, ez az összeg most 180-200 ezer forintra nőtt a szőrös deszkák és a sima alap gerendák esetében, de az OSB lapoknál is megfigyelhető a mintegy 10-15 %-os emelkedés

- árulta el Kiss Sebastian, a Tiszaújvárosi Bútorlapszabászat ügyvezető tulajdonosa, az SH-Trade Bt. helyi képviselője.

Mikó Gábor, a Fabunio Magyar Fa- és Bútoripari Unió Főtitkára is megerősítette a jelenlegi faanyag-áremelkedést, viszont szerinte elindulhat egy konszolidáció a piacon, ami egyelőre még nem érződik, de vélhetően hamarosan érezteti majd a hatását.

