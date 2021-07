Villanyóra átírás online: Eon villanyóra átírás elhalálozás esetén, villanyóra átírás nyomtatvány

Akár megvásárolunk, megöröklünk, bérbe adunk vagy bérbe veszünk egy ingatlant, az új tulajdonos vagy lakó kötelessége a közművek átírása felhasználóváltozás esetén. Mik a villanyóra átírás lépései, hogyan történik a villanyóra átírás a koronavírus alatt?

Cikkünkben eláruljuk, mi a villanyóra átírás menete, hogyan történik a villanyóra átírás online vagy személyes ügyintézésnél milyen villanyóra átírás nyomtatvány áll rendelkezésünkre. Hogyan történik a villanyóra átírás elhalálozás vagy adás-vétel esetén, ingatlan bérbeadás alkalmával kinek a feladata a villanyóra átírás? Eon villanyóra átírás, ELMŰ villanyóra átírás, MVM villanyóra átírás és ÉMÁSZ villanyóra átírás – van különbség a villanyóra átírás menetében?

Mikor szükséges a villanyóra átírás?

A villanyóra átírás ugyanúgy, mint bármilyen közmű esetében, akkor kötelező, ha bármilyen okból kifolyólag megváltozik a felhasználó személye, aki a közművet fogyasztja. Az átírást követően a számla – esetünkben a villanyszámra – a fogyasztás helyéül szolgáló ingatlannal kapcsolatban már az új felhasználó nevére fog érkezni. A fogyasztóváltozástól számított 15 napon belül jeleznünk kell a villanyóra átírás igényét!

Kinek a feladata a villanyóra átírás?

A villanyóra átírás elhalálozás, öröklés esetében a hagyatéki végzésben meghatározott örökös(ök) feladata;

ingatlan adás-vétel esetén a villanyóra átírás – a volt tulajdonos közreműködésével – az új tulajdonos feladata;

ingatlan bérbeadás esetén a tulajdonos kötelezettsége a villanyóra átírás ügyintézése.

Villanyóra átírás nyomtatvány

Régiótól, városrésztől függően változhat a szolgáltató, azonban minden esetben hasonló villanyóra átírás nyomtatvány kitöltése szükségeltetik. Külön villanyóra átírás nyomtatvány vonatkozhat az új szerződés megkötésére, az adásvételre vagy bérlők esetére.

Villanyóra átírás adás-vétel esetén

Ha a fogyasztó személye egy ingatlan eladása miatt változik, a szolgáltatónál be kell mutatni a mindkét fél által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvet a villanyóra fogyasztásmérő gyári számával, az átadás-átvétel dátumával és az akkor esedékes mérőóra-állással egyetemben. A villanyóra átírás dokumentumai tartalmazzák továbbá mindkét fél adatait és aláírását is. A villanyóra átírás során be kell mutatnunk egy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot (egyszerűen lekérhetjük az Ügyfélkapun keresztül), amelyen a tulajdonjog már be van jegyezve vagy széljegyre került.

Több tulajdonos esetén a villanyóra átíráshoz minden tulajdonos (és esetleg haszonélvező) hozzájárulása, aláírása szükségeltetik. Újépítésű befektetési ingatlan esetén (ahol a tulajdonos soha nem is lakott) elégséges a tulajdoni lap is.

Villanyóra átírás elhalálozás esetén

Egy ingatlan tulajdonosváltozásának másik gyakori esete az előző tulajdonos elhalálozása, azaz az ingatlan megöröklése. Az örökös, azaz új fogyasztó dolga, hogy megtörténjen a szolgáltatónál a családon belüli névátírás. Ehhez a villanyóra átírás nyomtatvány mellé csatolni kell a 30 napnál fiatalabb tulajdoni lap másolatát, a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, az aktuális mérőóra-bejelentés dátumát és az óraállást. Ha a hagyatékátadás még nem történt meg, de az új tulajdonos lakni vagy fenntartani kívánja az ingatlant, egy örökös nyilatkozat is szükséges. Ha több örökös vagy haszonélvező is van, minden személy aláírása szükséges a villanyóra átírás ügyintézéséhez.

Villanyóra átírás albérlet esetén

Ez esetben is kell az aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv, egy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, a mérőóra-állás, az átadás-átvétel dátuma, a felek személyes adataival egyetemben. Ilyen közműátírás esetén mellékelni kell a bérleti szerződés másolatát is. Amennyiben a bérleti szerződés a villanyóra átírás és más közművek átírása kapcsán nem rendelkezik, a tulajdonos (és adott esetben haszonélvező) hozzájáruló nyilatkozatára lesz szükség.

Eon villanyóra átírás

Az Eon csoporthoz tartozó szolgáltatók (ELMŰ, ÉMÁSZ) esetében, ha felhasználóváltozás történik, az online ügyfélszolgálaton keresztül jelezhetjük a villanyóra átírás igényét. Az esetre vonatkozó villanyóra átírás nyomtatvány kitöltése a felhasználó és/vagy a tulajdonos aláírásával, adataival online villanyóra átírás esetében is szükséges, ám a folyamatot intézhetjük digitálisan vagy postai úton beküldött dokumentumokkal is – a koronavírus járvány elhatalmasodása óta számos szolgáltatói ügyintézés sokkal egyszerűbbé, gyorsabbá vált.

MVM villanyóra átírás

Más szolgáltatás esetében a villanyóra átírás folyamata a leírtakkal megegyező vagy hasonló módon történik; leginkább az ügyfélszolgálat vagy a villanyóra átírás nyilatkozat bekérése és feldolgozása kapcsán vannak kisebb különbségek (például MVM villanyóra átírás esetében videós ügyfélszolgálat is van, ha elakadtunk a papírmunkában).

Mire figyeljünk a villanyóra átírás során?

A villanyóra átírás bármely másik közmű-ügyintézéshez hasonlóan egy egyszerű formanyomtatvány kitöltésével zajlik, amelyhez csatolnunk kell a tulajdoni lapot és az aktuális dokumentumokat (például hagyatéki végzés, bérleti szerződés). Figyeljünk oda, hogy – az elsőre bonyolultnak tűnő – nyomtatványokon ne vétsünk formai hibát vagy elírást, ugyanis a későbbiekben nagyon kellemetlen lehet a felhasználó számára, ha elakad a villanyóra átírás folyamata, hibás a név vagy a cím és újabb ügyintézésben kell szerepet vállalnunk.