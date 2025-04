Óriási tévhit dőlt meg a mobiltelefonokról: a kutatók szerint mentőöv lehet a gyerekeknek

Egy új, úttörő kutatás szerint a középiskolás korú gyermekek mentális egészsége szempontjából előnyös lehet az okostelefon használata, ami ellentmond a korábbi feltételezéseknek.

A Dél-Floridai Egyetem (USF) friss tanulmánya megkérdőjelezi azt az elterjedt nézetet, hogy az okostelefonok kizárólag károsak a gyermekek számára. A kutatás meglepő eredményeket hozott a fiatalok mentális egészségével kapcsolatban.

"Sokan közülünk a kutatócsoportban olvastuk 'A szorongó generáció' című könyvet, és aggódtunk a benne olvasottak miatt", nyilatkozta Justin Martin, a kutatás vezetője, utalva Jonathan Haidt szociálpszichológus népszerű könyvére, amely szerint a telefonhasználat járványszerű mentális egészségügyi problémákat okoz a tizenéveseknél - közölte a Huffpost.

"Arra számítottunk, hogy kizárólag negatív következményeket találunk az okostelefon-tulajdonlással kapcsolatban, de egyszerűen nem ezt tapasztaltuk", tette hozzá Martin.

A kutatásban 1510, 11-13 éves floridai fiatalt vizsgáltak. Az eredmények szerint az okostelefonnal rendelkező gyermekek jobb mentális egészségről számoltak be, mint telefonnal nem rendelkező társaik. Többek között magasabb önértékelésről és alacsonyabb depressziós hajlamról tettek említést. Ez az összefüggés a különböző társadalmi-gazdasági hátterű gyermekek esetében is megfigyelhető volt.

Az USF felmérése cáfolja azt a hiedelmet is, hogy a mobiltelefonnal rendelkező gyerekek inkább bezárkóznak szobájukba. Valójában a megkérdezett, okostelefonnal rendelkező gyerekek nagyobb valószínűséggel töltöttek időt személyesen a barátaikkal.

Martin megjegyezte, hogy a vizsgált középiskolások telefonjaikat arra használták, hogy online időt töltsenek barátaikkal, iskolai feladatokat végezzenek, oktató játékokat játsszanak és személyes találkozókat szervezzenek.

"Hasonlóan a felnőttekhez, a gyerekeknek is szükségük van telefonra a virágzó társasági élethez", mondta Martin.

Dr. Megan Moreno, a Wisconsini Egyetem Gyermekgyógyászati Tanszékének közösségi média és serdülő egészségügyi kutatócsoportjának vezető kutatója "úttörőnek" nevezte az USF felmérését, mivel túl sok tanulmány nem veszi figyelembe annak lehetőségét, hogy pozitív következményei is lehetnek a gyermekek telefonhasználatának. "Nagyon ritka, hogy a tanulmányok mind az előnyöket, mind a kockázatokat figyelembe vegyék", mondta.

Catherine Pearlman, okleveles klinikai szociális munkás és a "First Phone: A Child's Guide to Digital Responsibility, Safety, and Etiquette" szerzője szerint a középiskolások különösen profitálhatnak a telefonhasználatból, mivel ez a korosztály gyakran kínos helyzetekbe kerül társas interakciók során. A magasabb társas szorongással küzdő gyerekek számára "a telefon valódi mentőöv lehet. Sokkal könnyebb kommunikálni" rajta keresztül, mondta Pearlman.

A felmérésben részt vevő gyermekek közel 80%-a rendelkezett okostelefonnal. Ha valaki ebben a korban nem rendelkezik telefonnal, az potenciálisan társadalmi elszigetelődéshez vezethet.

A középiskolások esetében "ha nincs okostelefonod, akkor egy kicsit kilógsz a sorból", magyarázta Moreno. "Lehet, hogy nem tudod, mi történik iskola után, hogy mindenki egy bizonyos gyerek házában találkozik, vagy nincs fogalmad arról, miről folyik a beszélgetés egy adott popkulturális téma kapcsán."

A felmérés szerint azokat a gyerekeket, akiknek nem volt okostelefonjuk, nagyobb valószínűséggel érte internetes zaklatás, ami Martin szerint talán azért van, mert kimaradtak a beszélgetésekből.

Ezeket a zaklatott gyerekeket "talán piszkálják, és nincsenek ott, hogy megvédjék magukat", mondta Martin. "Az internetes zaklatással kapcsolatos kérdéseink között szerepeltek olyanok, mint: 'Az elmúlt három hónapban megosztottak-e rólad rosszindulatú fényképeket vagy videókat?'"

A tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy a 11 éves vagy annál idősebb gyermekek számára valószínűleg rendben van, ha saját okostelefonjuk van, és ez valójában előnyös lehet e korosztály mentális egészségére.

Moreno megjegyezte, hogy 8 és 11 éves kor között talán még túl korai a telefon felelőssége, mivel ennek a korosztálynak képzeleti játékokra van szüksége a fejlődési mérföldkövek eléréséhez. Ugyanakkor a középiskolás évek lehetnek a legideálisabbak egy telefon beszerzésére, mivel segíthet nekik az identitásuk kialakításában. "Ekkor kezdesz el igazán gondolkodni azon, hogy 'én olyan ember vagyok, aki ezt csinálja', vagy 'én olyan ember vagyok, akit ez érdekel'. ... A telefon használható ezen fejlődési mérföldkövek eléréséhez", mondta Moreno.

Pearlman szerint az USF felmérés összhangban van a családokkal készített interjúival és saját ajánlásával, miszerint a 9-11 éves kor "nagyon jó életkor" egy gyermek első telefonjának bevezetésére.

Ennek oka, hogy egy középiskolás sokkal valószínűbb, hogy kapcsolódik szüleihez és fogékony a család telefonhasználati útmutatására, mondta Pearlman. Ez az az időszak is, amikor a "társasági életük virágzásnak indul".

"Mire 13-14 évesek lesznek, már nem akarják, hogy a szüleik oktassák őket a technológiára. Nem akarják, hogy benne legyél a közösségi média fiókjaikban. ... Nagyon is a barátaikat kezdik tanácsadóként használni", mondta Pearlman. "De egy 11 éves annyira boldog, hogy telefonja van."

Ebben a korcsoportban a gyerekeknek "sokkal több kitettségük van [a technológiával szemben], mint azt a szüleik gondolnák, így akár meg is adhatod nekik a képzést", tette hozzá Pearlman.

A kutatás egy fontos tanulsága a szülők számára, hogy a gyermekek ne aludjanak egy szobában a telefonjukkal. Az értesítési "csipogások" már a felnőtteket is képesek elvonni, de egy fejlődő gyermek alvási képességére pusztító hatással lehetnek.

A felmérés szerint azok a gyerekek, akik a telefonjukkal egy szobában aludtak, jelentősen kevesebbet aludtak, mint azok, akik nem. A telefonjukkal alvó gyerekek csak körülbelül 8,6 órát aludtak iskolai napokon, míg azok, akik telefonjukat másik szobában hagyták, 9,3 órát aludtak, ami megfelel az Amerikai Alvás Medicina Akadémia ajánlásának, miszerint a gyerekeknek legalább kilenc óra alvásra van szükségük éjszakánként.

Ez a plusz alvásidő "hatalmas mennyiségű extra alvás egy fejlődő agy számára", mondta Martin. "Valóban ez lehet a különbség egy később jól alkalmazkodó és egy rosszul alkalmazkodó felnőtt között."

Pearlman azt tanácsolja a szülőknek, hogy tiltsák meg minden töltőeszköz hálószobában tartását, mert az eszköz közelsége túlságosan elvonja a gyerekek figyelmét.

"Hallottam történeteket 8 évesekről, akik ébresztőt állítanak be az iPadjükön, hogy felébredhessenek és játszhassanak az éjszaka közepén", mondta Pearlman. "Ha hallanak egy zümmögést, vagy tudják, hogy közel van hozzájuk, nagyobb valószínűséggel használják. ... Abszolút semmi jó nem történik ezeknek a gyerekeknek a telefonján az éjszaka közepén."

Természetesen néhány gyermeknek szüksége van a telefon közelségére, különben egyáltalán nem tudnak aludni. Ilyenkor alkalmazkodni kell a gyerekekhez, mondta Moreno. "Ez olyan gyerek, akivel azon dolgozol, hogy 'Oké, hol van a telefon? Milyen beállításokat használunk? Beállíthatjuk a 'Ne zavarjanak' módot, hogy senki más, csak a szüleid tudjanak kapcsolatba lépni veled?'"

Összességében számos jelentett hátrány kapcsolódik a gyermekek telefonhasználatához. De ne feltételezzük, hogy a telefonok kizárólag rosszak vagy kizárólag jók. Ez a felmérés fontos emlékeztetőül szolgál: egy telefon elvétele vagy a hozzáférés megtagadása potenciálisan árthat egy gyermek jólétének. A telefon birtoklása elősegítheti azokat a beszélgetéseket és ismereteket, amelyekre egy gyermeknek szüksége van ahhoz, hogy a legjobb önmaga lehessen.