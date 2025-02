Újabb ország lépte meg: Magyarország után itt is betiltják a mobilozást

Brazíliában egy januárban jóváhagyott, helyi idő szerint csütörtökön életbe lépett törvény értelmében a diákok nem használhatják mobiltelefonjaikat az iskolában, még a folyosókon, szünetben sem.

Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök januárban írta alá az erről szóló rendeletet, amelynek értelmében a februári tanévkezdéstől telefonokat az iskolában csak oktatási célra, tanári engedéllyel, valamint egészségügyi okból lehet használni, máskülönben az intézmények által saját hatáskörben belül meghatározott helyen - hátizsákban, dobozokban - kell tárolni.

Brazília több államában - például Rio de Janeiróban - már a most érvénybe lépett törvényt megelőzően igyekeztek korlátozni a mobiltelefonok iskolai használatát; egy felmérés szerint 2023-tól már csaknem a brazíliai iskolák kétharmada vezetett be valamilyen, erre vonatkozó rendelkezést, 28 százalékuk pedig teljesen betiltotta a mobileszközöket A Datafolha nevű brazil közvélemény-kutató októberi felmérésében a megkérdezettek csaknem kétharmada válaszolta azt, hogy betiltaná az okostelefonok használatát az iskolákban, több mint háromnegyedük pedig úgy vélte, az eszközök többet ártanak a gyerekeknek, mint amennyit használnak.

Egy iskolaigazgató, Meire Nocito a sajtónak azt mondta, a diákoknak koncentrációs problémáik voltak a telefonok miatt, és azt vették észre, hogy, mivel a szünetekben is telefonjaikba mélyednek, egyre kevesebbet kommunikálnak egymással, és szinte csak a közösségi média felületein tartják a kapcsolatot. A brazil oktatási minisztérium hétfői közleményében felhívják a figyelmet arra, hogy a tiltással a diákok mentális egészségének megőrzésére is törekszenek, miközben a technológiai eszközök "észszerű használatát" szeretnék népszerűsíteni.

A Fundacao Getulio Vargas nevű brazil agytröszt májusi jelentése szerint a latin-amerikai országban már több telefon van, mint ember: 258 millió eszköz jut 203 millió brazilra. Piackutatók hozzáteszik, hogy tavaly a brazilok átlagosan 9 óra 13 percet töltöttek naponta képernyő előtt, ami globális összevetésben is nagyon soknak számít. Nem Brazília az első ország, amely korlátozni igyekszik a diákok mobiltelefon-használatát. Franciaország tavaly októberben jelentette be, hogy legkésőbb az új tanév kezdetéig, 2025-ig tervezi bevezetni a "digitális szünetet" az általános és középiskolákban, Olaszországban az általános iskolákban tiltották be a használatát. Az Egyesült Államokban szintén egyre népszerűbb az elképzelés, és már nyolc állam fogadott el ilyen jogszabályokat.