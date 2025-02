Kegyetlen kínzást szenvedtek el az iskolások: hatalmas a botrány, miért nem lépett senki?

Szörnyű módon zaklatta kisebb társait négy kiskamasz diák egy Pest vármegyei településen. Az egyik áldozat nagymamája szerint az igazgató bagatellizálni akarta az esetet.

Fizikai és szexuális bántalmazást is elszenvedett azon iskolások egyike, akiket négy iskolatársa bántalmazott folyamatosan a Pest megyei Rád településen - erről az ATV Híradó számol be. Az egyik érintett hozzátartozó szerint az iskola, ahová a bántalmazók és az áldozatok is jártak, nem vettel elég komolyan az ügyet - az ügyben azóta a rendőrség is nyomoz.

Az eset az eddig tudott hírek szerint elég kegyetlenül folyt le: a nlgy, egyenként 11-12 éves zaklatók közül három lefogta az áldozatokat, a negyedik pedig szexuális cselekményt hajtott végre rajtuk. Az iskola azonban tagadta ennek valóságtartamát, szerintük csak elszigetelt konfliktusról van szó.

Az eset úgy derült ki, hogy a négy áldozatból egy meg tudott szökni a bántalmazás elől, és az ő nagymamája nyilatkozott a híradónak. Szerinte az intézmény vezetője elbagatellizálta a dolgokat, annak ellenére, hogy a négy zaklató diák mind elismerte a bántalmazásokat.