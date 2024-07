Ledobja az akcióbombát a Spar, évente csak egyszer van ilyen: mit lép erre a Lidl, Aldi, Tesco?

Kedvező ár-érték arányú, minőségi tanszereket és újrahasznosított alapanyagokból készült írószereket kínál az idei iskolakezdéshez a SPAR Magyarország. A hipermarketek kínálatában csaknem ezerféle árucikk található meg a kategóriában. A boltlánc és stratégiai partnere, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat pedig ismét elindítja tanszergyűjtő akcióját, amelynek keretében a vásárlók által felajánlott tanszereket és adománykártyákat nehéz sorsú gyermekek támogatására fordítják.

Az év egyik nagy kihívását a közelgő iskolakezdés jelenti a családok számára. A tanévhez szükséges tanszermennyiség megvásárlása sokak számára megterhelő feladat, ezért a SPAR már idejekorán igyekszik segítséget nyújtani akciókkal és minőségi, többféle árkategóriában elérhető termékkínálattal. A nehéz sorsú gyermekek iskolakezdésének támogatására pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat idén is elindítjuk az Adni Öröm! tanszergyűjtő akciót, amelyben évről évre hatalmas segítséget nyújtanak vásárlóink - ismertette Maczelka Márk, a vállalat kommunikációs vezetője.

A szupermarketek kínálatában mintegy 100 féle, az INTERSPAR hipermarketek választékában pedig csaknem 1000 féle terméket találnak az idei iskolakezdésre a vásárlók. A klasszikus megjelenésű árucikkek mellett az idei év slágerei a Szoboszlai Dominikkal dizájnolt termékek lesznek. Az üzletlánc tapasztalatai szerint a füzetek, a ceruzák, a filctollak és a papírfélék teszik ki a forgalom legnagyobb részét, ezek mellett nagyobb számban készülnek barkácskartonokkal, technikacsomagokkal, és hurkapálcákkal is.

A kínálatban olyan különlegességek is jelen vannak a továbbiakban is, mint a háromszög kialakítású ceruzák, a zsírkréták és a hajlítható vonalzók. Ezen felül számos terméket kifejezetten balkezeseknek ajánlanak. Az üzletek polcain egyre nagyobb számban jelennek meg az újrahasznosított alapanyagokból készülő árucikkek is.

A vállalat prognózisa szerint a bevásárlási időszak augusztus utolsó heteiben éri el a csúcsát: az elmúlt években megfigyelhető volt, hogy sokan az iskolakezdéshez egyre közelebb időzítik a tanszerek beszerzését.



Emellett a hipermarketekben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ebben az évben is tanszereket gyűjt: az iskolakezdéshez kapcsolódó Adni Öröm! tanszergyűjtő akció két ütemben zajlik. 2024. július 29. és szeptember 1. között 500, 1500, 3000, 5000 és 10 000 forintos címletű adománykártyák vásárolhatók meg az INTERSPAR-okban és a SPAR online shopban. Az összegyűlt adományt tanszerekre, ceruzákra, füzetcsomagokra, írószerekkel teli tolltartókra, valamint iskolatáskákra váltja a Szeretetszolgálat, és a tanévkezdés előtt eljuttatja az iskolás gyermekeket nevelő rászoruló családokhoz.

2024. augusztus 21-24. között pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei kitelepülnek a hipermarketekbe, hogy tanszereket gyűjtsenek a rászoruló gyerekek számára.