Hivatalos: itt a 2024/25-ös tanév rendje

Idén nem kellett augusztusig várni, hogy konkrét képet kapjunk a 2024/2025-ös tanév rendjéről. Az erről szóló rendelet ugyanis megjelent. A 2024/2025-ös tanév pontos részleteiért görgess lentebb.

A tanévkezdés dátuma, az iskola első és utolsó napja 2024/2025

A 2024/25-ös tanév 2024. szeptember 2-án kezdődik és 2025. június 20-án ér véget. A végzős középiskolások számára a tanév 2025. április 30-án fejeződik be, míg a kétéves részszakmára felkészítő szakiskolákban az utolsó tanítási nap 2025. május 30-án lesz - olvasható a frissen megjelent Magyar Közlönyben.

Az iskolai szünetek dátumai

Őszi szünet dátuma a 2024/2025-ös tanévben:

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2024. október 25. (péntek), a szünet utáni első

tanítási nap 2024. november 4. (hétfő).

Téli szünet dátuma a 2024/25-ös tanévben:

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2024. december 20. (péntek), a szünet utáni első

tanítási nap 2025. január 6. (hétfő).

Tavaszi szünet dátuma a 2024/2025-ös tanévben:

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2025. április 16. (szerda), a szünet utáni első

tanítási nap 2025. április 28. (hétfő).

Írásbeli érettségi vizsgák dátuma a 2024/2025-ös tanévben:

Az őszi írásbeli érettségi vizsgák 2024. október 11-én indulnak és október 25-ig tartanak. A diákok elsőként magyar nyelv és irodalomból vizsgáznak, 2024. október 14-én. Az emelt szintű szóbeli vizsgákra 2024. november 7-11 között kerül sor, míg a középszintű szóbeli vizsgák időpontja 2024. november 18-22 között lesz.

A 2025-ös tavaszi írásbeli érettségi vizsgák május 5. és május 23. között zajlanak. A sorozatot a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv nyitja május 5-én, majd az olasz érettségivel zárul május 23-án. Az emelt szintű szóbeli vizsgák 2025. június 3-11 között lesznek, a középszintűek pedig június 16-tól július 2-ig tartanak majd.

Felvételi határidők a 2024/2025-ös tanévben:

Általános iskola

A 2025-ös tanévben az általános iskolák első évfolyamára a beiratkozást április 10-11-én kell lebonyolítani a tanköteles korú gyermekek számára.

Közép iskola

A központi írásbeli felvételire 2024. december 2-ig lehet jelentkezni. A vizsgákat 2025. január 18-án, szombaton, 10 órától tartják, míg a pótló vizsga időpontja 2025. január 28-án, 14 órakor lesz. Fontos megjegyezni, hogy a központi írásbeli vizsgára való jelentkezés nem helyettesíti a középfokú iskolákba történő jelentkezést, amelynek határideje 2025. február 20. A szóbeli vizsgák időszaka 2025. március 3. és március 20. között lesz.

Mi történik a magyar iskolákban?

