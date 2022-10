Újabb egyetem állt át a digitális oktatásra: nem tudják fizetni az emelt rezsit

A rezsiemelés következtében közel az eddigi tízszeresére növekedtek a fűtési költségei a Dunaújvárosi Egyetemnek (DUE), így az intézmény kénytelen digitális formában folytatni a szemesztert – írja a duol.hu.

A közel tízszeresére emelkedett távfűtési költségek miatt a Dunaújvárosi Egyetem vezetése a Szenátus támogatásával úgy döntött, hogy online formában fogja folytatni a szemesztert. Ez lehetővé teszi, hogy az intézmény takarossági okokból az egyes távhővel fűtött épületek használatát a fűtési időszakban mellőzze.

Az elmúlt években a világjárvány idején az egyetem oktatói már szereztek tapasztalatot és a tananyagok egytől egyik megtalálhatóak online formában, így a hallgatókat nem fogja hátrány érni az egyetem közleménye szerint.

2022-es évet írunk, a jelen időszak a mindent átformáló digitalizáció korszaka is egyben. A rugalmas működési megoldásokat a DUE mindig is előnyben részesítette, ily módon az egyetem ügyviteli működését is örömmel támogatja az online alkalmazások használatával

– írták, majd hozzátették, hogy a tervezett programokat (mint a nyíltnapok) meg fogják tartani.