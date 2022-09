Áll a bál a magyar oktatás körül: máris mozgolódnak az őszi szünet eltörlése ellen

Nem csitul a helyzet a magyar oktatás körül: most éppen az őszi szünet elhalasztása ellen indított petíciót egy diákmozgalom, a gödöllői beázós iskola diákjait pedig nem online fogják oktatni, hanem szétdobják őket négy másik intézményben.

Petíciót indított az Adom Diákmozgalom az őszi szünet elhalasztása ellen – adta hírül az ATV híradója. A diákmozgalom azért döntött a lépés mellett, mert felháborította őket a döntés. Mint ismeretes, Gulyás Gergely csütörtöki kormányinfóján jelentette be, hogy az október 31-november 1-en kívül nem jár több nap a diákoknak őszi szünet jogcímen, ellen a téli szünetet meghosszabbítják, hogy spórolni tudjanak a fűtési költségeken.

Az őszi szünet mizéria mellett áll a bál Gödöllőn is, ahol mint ismeretes a Török Ignác Gimnázium felújítása nem fejeződött be az évkezdésre, sem a tető, sem az ablakok nem kerültek vissza az épületre – írja összefoglaló cikkében a 444. A helyzet tarthatatlanná vált, hiszen az esős időben, gyakorlatilag a diákok áztak az épületen belül. A kialakult helyzetet elkerülendő, az igazgató, a szülők és a diákok is online oktatást szerettek volna, de a tankerület szerint megoldható lett volna a jelenléti oktatás is. De végül is nem lett, hiszen a legfrissebb döntés értelmében bár marad a jelenléti oktatás, a diákok négy másik gödöllői helyszínen kapnak termeket a felújítás idejére.