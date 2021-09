Rengeteg idősebb magyar tanulja ki ezeket a szakmákat: ettől várják, hogy teletömje a zsebüket

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Jelenleg 174 alapszakma közül válogathatnak a Szakmajegyzékből a tanulni vágyók, és jó tudni, hogy iskolarendszerben az első két szakma megszerzése továbbra is ingyenes maradt. A Pénzcentrum annak járt utána, melyek a legnépszerűbb felnőttképzésben tanulható szakmák, és melyek azok amelyekkel egészen biztosan jól lehet majd keresni - nem csak most, de 10-20 év múlva is.

Idén 102 ezer jelentkező háromnegyedét vették fel első körben valamilyen képzésre a felsőoktatásba, és habár pótfelvételi keretében is be lehetett kerülni, mégis több ezer olyan diák lehet, akinek szeptembertől életbe lép a B-terv: azaz nem főiskolán vagy egyetemen folytatja tanulmányait, hanem másfajta képzés után kell néznie. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Nekik jó tudni, hogy 2020. szeptember 1-jétől az Országos Képzési Jegyzéket (OKJ-t) a Szakmajegyzék váltotta fel. Jelenleg 174 alapszakma közül válogathatnak a Szakmajegyzékből a tanulni vágyók. Iskolarendszerben az első két szakma megszerzése továbbra is ingyenes marad. Emellett már és egy szakképző intézményben szervezett szakmai képzés keretében szerzett szakképesítés megszerzését is támogatja az állam. A nappali tagozatosok jogosultak diákigazolványra, családi pótlékra (annak a tanévnek a végéig, amelyben a tanuló betölti a 20. életévét), árvasági ellátásra, egészségbiztosításra. Az esti tagozaton tanulók estis diákigazolványt igényelhetnek. Részszakképesítések és a szakképesítések A szakképzés és felnőttképzés átalakítása során élesebben elvált egymástól az iskolarendszerben és felnőttképzésben tanulható szakmák köre. Azoknak a szakmáknak egy része, melyek korábban az Országos Képzési Jegyzékben szerepeltek, de nem kerültek be az új Szakmajegyzékbe, felnőttképzésben tanulható tovább. Két új lehetőség áll a tanulni vágyó felnőttek előtt, a részszakképesítések és a szakképesítések. A 2019-ben megjelent kormányrendelet alapján tanfolyami formában 73 részszakképesítést lehet tanulni. Emellett jelenleg közel 400 jóváhagyott programkövetelménnyel rendelkező szakképesítés található az IKK.hu weboldalán, de az ígéretek szerint folyamatosan bővülni fog a kínálat. Fontos újdonság, hogy a három hónapnál hosszabb új típusú szakmai képzések és a részszakképesítések esetében a tanulók igénybe vehetik a képzési hiteleket is, mely nagy könnyebbséget jelenthet a szakmaváltó felnőttek számára. Kétfajta képzési hitel között választhatnak a tanulók. A Képzési hitel1 szabad felhasználású hitel, amit akár havi 150 ezer forint értékben lehet igényelni. A hitel kamata 1,99 százalék. A kamatmentes Képzési hitel2 kötött felhasználású kölcsön, ami a választott képzés díjának összegét fedezi, legfeljebb félmillió forintig. "Az új típusú képzések mellett még sok felnőttképző biztosít még becsatlakozási lehetőséget a korábbi OKJ képzésekre. Azok számára, akik továbbtanuláson gondolkodnak, érdemes még jelentkezniük felsőfokú vagy emelt szintű OKJ képzésekre, hiszen az adott szakirányon továbbtanulóknak, ha a szakterületen oktató egyetemek és főiskolák úgy döntenek, az OKJ-s végzettség többletpontot érhet" - mondta el a Pénzcentrumnak Szabó Andrea, a TanfolyamOKJ.hu képzéskereső oldal szerkesztője, majd hozzátette, JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor 2021-től így kalkulálhatsz: a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 39 646 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 7,28%), de nem sokkal marad el ettől a Sberbank 40 150 forintos törlesztőt (THM 7,66%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A felnőttképzésben induló tanfolyamok általában munka és család mellett is elvégezhetők, mert az intézmények – igazodva az igényekhez – többfajta, akár intenzív, esti, hétvégi ütemezésben is indítják a képzéseiket. A 25-45 évesek keresik ezt a lehetőséget Az oldalon elsősorban nem a most érettségizett 18-20 évesek keresnek tanfolyamot, hanem idősebbek, inkább a 25-45 évesek. 25 év alatt ugyanis még lehetőség van ingyenes szakképzések elvégzésére, így az látszik, hogy elsősorban azt a lehetőséget keresik a tanulni vágyók. Az informatikai, pénzügyi, elektronikai és elektrotechnikai, illetve az építőipari végzettséggel rendelkezőkre folyamatosan nagy igény van a munkaerőpiacon - így feltehetően ezekkel jól lehet majd keresni a jövőben. Jó hír, hogy a felnőttképzésben induló képzések egy részét el lehet online is végezni: koronavírus járvány miatt egyre több oktatási intézmény biztosít online oktatást azokon a képzéseken, melyek főleg elméleti oktatás van. A szakmai gyakorlati oktatás elvégzése azonban továbbra is személyes megjelenéshez kötött. EZ IS ÉRDEKELHET Nem vettek fel egyetemre? Ne pánikolj, itt a B-terv Csütörtök este nyilvánosságra kerültek az egyetemi ponthatárok. Jelenleg kb. 400 szakképesítés és részszakképesítés közt válogathatnak a tanulni vágyó felnőttek. Ehhez jön hozzá a 174 alapszakma. A kínálat rendkívül széles, a magánnyomozótól kezdve a testtetoválón át a szállodahajósig rengeteg szakma választható. Ugyanakkor a legnépszerűbbek továbbra is a hagyományos szakmák, pl. a vendéglátó-ipari, építőipari, kereskedelmi, szociális és egészségügyi képzések - számolt be a tapasztalatokról Szabó Andrea.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK