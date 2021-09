A rossz példa szokássá alakul: könnyen hanyaggá válhat a gyereked, ha ezekre nem figyelsz

Sokszor tűnhet úgy, hogy a körülöttünk lévő emberek képtelenek felelősséget vállalni tetteikért, döntéseikért. A mai világban ez nehéz is, így a szülőket is kihívás elé állítja az, hogy hogyan legyenek felelősségteljesek és hogyan vállalják a következményeket döntéseik, tetteik után. A gyermek pedig figyel, és eltanulja a szülőktől a rossz magatartást.

Mindenki hibázik, csak úgy, mint a szülők és a gyermekek is. Ezért fontos a gyermekeknek megtanítani, hogy ez természetes. Ráadásul, ha ezt támogató környezetben tanulják meg, úgy azt is elsajátíthatják, hogy hogyan lehet a hibáinkból tanulni és fejlődni. Fontos, hogy már fiatalkorban megértessük a gyerekekkel, hogy hibáinkat felismerni, valamint felelősségetvállalni akkor is fontos, amikor senki nem vette észre, hogy hibáztunk.

Elsősorban persze, a szülők tudják a gyereket felelősségtudatossá nevelni, valamint ha a szülő is vállalja a döntések, tettek után a következményeket, úgy a gyermek is ezt a példát fogja követni- írta a Huffpost cikkjében, ahol szakértők szólaltak meg a témában.

Sheryl Ziegler pszichológus kiemelte, hogy a szülők számára nehéz dönteni arról, hogy mikortól kell a gyereket felelősségre vonni. Elmondta, hogy szerinte már egészen pici korban elkezdődhet ez a tanulás, játék közben egyszerű mondatokkal, szemléltető példákkal:

játszhatunk a kirakóssal, de utána el kell pakolnunk azt.

Bár a gyermekek hajlamosak megfeledkezni feladataikról, ami miatt a szülő összepakol helyettük, fontos, hogy ezt a lehetőséget meghagyjuk a csemeténknek. Ha korán elkezdjük a következetességre való oktatást, később egyszerűbb lesz ennek a gyakorlata is.

Ahogy a gyermek egyre idősebb, úgy lehet nagyobb felelősséget bízni rá, azonban fontos szem előtt tartani azt, hogy mindig olyan feladatot bízzunk gyermekünkre, amelyet képes ellátni maga is. Egy idősebb gyermek már be tud ágyazni, el tudja rakni a játékait, össze tudja készíteni a táskáját az iskolára, sőt a szennyesét is el tudja tenni a szennyeskosárba, és ebben a korban már jobban érti azt is, hogy vannak felelősségei, feladatai.

A gyerekek szeretnek olyan dolgokkal foglalkozni, amelyek motiválják őket, vagy úgy érezhetik közben, hogy jutalomban részesülhetnek. Ezért fontos, hogy a szülő kérdezze meg a gyermeket, hogy miben szeretne segíteni, milyen felelősséget vállalna szívesen.

- tette hozzá Cindy Graham pszichológus, aki elmondta, hogy hagyjuk, hogy a gyermek anyu vagy apu segédje legyen, vonjuk be őket a feladatainkba, teendőinkbe.

A felelősségvállalás azt is jelenti, hogy a döntéseinkért is felelősséget kell vállalni, csak úgy, mint a hibákért, ezt is fontos, hogy a gyermek még korán megtanulja. Veszekedés helyett példákkal is tudjuk ezt demonstrálni a gyermekünknek, ám fontos, hogy megértsék:

a negatív következmények ellenére mindig van lehetőség arra, hogy később ezek a feladatok jobban sikerüljenek, így érdemes újra próbálkozni.

Ne feledkezzünk meg a pozitív megerősítésről sem. Lea Lis pszichológus elmondta, hogy

A szülők gyakrabban észreveszik, ha a gyermek hibázik, míg a jó dolgokat magától értetődőnek veszik. Amennyiben a gyermekünk ügyes felelősségvállalásban, dícsérjük, hangsúlyozzuk ki, hogy ügyes, és hogy jól csinálja.

Ezáltal a gyermek megtanulja, hogy a felelősségvállalásnak nem csak negatív következményei vannak. Fontos, hogy a tanulás otthon kezdődjön. Elsősorban a szülőktől tanul a gyermek, így a szülők részéről is fontos, hogy vállalják a felelősséget hibáikért, beszéljenek róla a gyermek előtt, hiszen ez az elsődleges forrás, amiből a gyermek is tájékozódik.

A felelősségvállalás egy módja annak, hogy vállaljuk a következményeket tetteink, döntéseink után. Fontos, hogy a háztartásban a felelősségteljes nevelés folyamatos legyen, így ha a gyermeknek felállítottunk egy reggeli rutint, bizonyosodjunk meg róla, hogy ő ezt tudja követni, és folytatni

- mondta Priya Tahim, szakpszichológus. Hozzátette, hogy amennyiben látjuk, hogy a gyermekünk nem boldogul a teendőkkel, úgy ez a mi felelősségünk, nekünk kell segítenünk, beszélnünk a gyermekkel. Ha szabályokat állítunk fel, amelyeket nem kell a gyereknek követnie, úgy felelőtlenné válhat a gyerek. Az, hogy a gyermeket felelősségtudatra neveljük, később segíthet abban is, hogy jobban kommunikáljon az érzéseiről.

Maradjunk nyitottak, amikor felelősségről beszélünk gyermekeinkkel. Beszéljünk velük arról is, hogy vannak dolgok, amikre van kihatásunk, és vannak, amik tőlünk kívülálló dolgok miatt nem sikerülnek. Noel McDermott pszichoterapeuta ennek fontosságát abban látja, hogy a gyermek sokszor egocentrikusan ugyan, de úgy érzi, a rossz dolgok büntetésként történnek vele. Gyakran a saját szüleikért is felelősséget éreznek, ezért fontos a határok felállítása, és annak tisztázása,hogy kinek mi a felelőssége.

Mindezek mellett fontos, hogy önállóságra is neveljük gyermekünket. Kezdetben ugyanis jó, ha segítünk a házi feladatban, vagy összepakolni, de később fontos, hogy a gyermek egyedül végezze ezeket, és egyedül jöjjön rá arra is, hogy mikor kell ezt megcsinálni. Ha a gyermeket korán erre neveljük, úgy később is sikeresen fogja vállalni a felelősséget a hibáiért, és sikereiért egyaránt.

A gyermeknevelés gyökeresen alakult át az elmúlt időszakban, rengeteg szakanyag segítheti a fiatal szülőket abban, hogy hogyan neveljenek önálló, felelősségteljes gyerekeket. A Pénzcentrum korábbi cikkében írt arról, hogy hogyan tudjuk pénzügyi tudatosságra nevelni gyermekünket, ami szintén nagyon fontos.

A magyar lakosság kétharmada úgy látja, hogy a gyermek pénzügyi nevelése főként a szülők felelőssége, és tisztában vannak a korai pénzügyi nevelés jelentőségével is. Elsősorban azt tartják fontosnak, hogy megtanulják a gyerekek a pénz értékét, a beosztást és megtakarítás fogalmát. Szakértők szerint, ha ezeket a dolgokat megtanulják, akkor már nagyon sokat tettek a szülők azért, hogy gyermekeik tudatosan gazdálkodó felnőttekké váljanak.