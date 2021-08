Olcsó albérlettel támadnak az egyetemistákra Budapesten: aki ide jár, jó lakásokat happolhat el

A közel 19 ezer lakóingatlanból álló albérletpiaci kínálatból a legmegfizethetőbb és legmegfelelőbb lakások közül választhatnak a Budapest Corvinus Egyetem (BCE) és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) hallgatói a két intézmény és az ingatlan.com együttműködése okán.

A felsőoktatási intézmények a napokban hozzák nyilvánosságra, hányan kapnak kollégiumi férőhelyet, akik pedig nem jutnak ilyen lehetőséghez, jellemzően lakásbérlőként lépnek ki az albérletpiacra. Az ő helyzetüket könnyíti meg az ingatlan.com, valamint a Budapest Corvinus Egyetem (BCE) és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) most induló partnersége.

Lényeges feltételek alapján szűkített kínálat

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta, hogy az elmúlt években emelkedő bérleti díjak miatt nem volt könnyű az egyetemvárosokban lakhatási megoldást kereső diákok helyzete. Ezt jelzi többek között az is, hogy a KSH-ingatlan.com lakbérindexe 2020 januárban érte el a csúcsot, akkor az országos átlagos bérleti díjak 45 százalékkal haladták meg a 2015-ös lakbérszintet.

Az ingatlan.com és a két egyetem együttműködésének köszönhetően a teljes, közel 19 ezer kiadó lakás és ház alkotta országos kínálatból a BCE és az ELTE által előírt kritériumok szerint ajánlják az egyetemistáknak a legmegfelelőbb és legmegfizethetőbb albérleteket.

A feltételek között szerepel többek között az egy főre jutó havi lakbér maximális összege és a minimális lakóterület mérete, az egyetemekhez való közelség és a kedvezményes összegű kaució szerepel is. Szintén lényeges kritérium a jelenlegi helyzetben, hogy egy esetlegesen bekövetkező újabb járványhullám esetén a tulajdonos rugalmas feltételekkel biztosítson kiköltözést a diákoknak, ha ők az albérletből való távozás mellett döntenek.

Nemcsak a hallgatók, de a bérbeadók is kapnak garanciát a program keretében, mivel ezekre a bérleményekre is kiterjednek az intézmények etikai szabályzatai. A nem rendeltetésszerű lakáshasználat így akár fegyelmi eljárást is vonhat maga után.

A hirdetők és résztvevők számára ingyenes

Az együttműködések célja a hallgatók megfizethetőbb lakhatása, ezért a tulajdonosok vagy ingatlanközvetítők a portálon meghirdetett ingatlanai ingyenesen bekerülhetnek az egyetemi programba, amennyiben azok megfelelnek az intézmények által előírt feltételeknek.