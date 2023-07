Anyagi helyzetéről vallott Fodor Zsóka: "Nem megyek nyugdíjasházba, nincs annyi pénzem

Fodor Zsóka 81 éves és habár még egészséges, lassan azzal a kérdéssel is foglalkoznia kell, mi lesz vele, ha lerobban. Mint mondja, biztosan nem megy idősek otthonába, azt ugyanis nem tudná kifizetni.

Fodor Zsóka anyagi helyzetéről sokat olvashattunk az elmúlt években: több mint 20 éve nyugdíjas, de emellett továbbra is dolgozik, hiszen a nyugdíja eléggé szerény. Mivel 81 éves elmúlt, lassan azzal a kérdéssel is foglalkoznia kell, mi lesz vele, ha egészsége cserben hagyja. Mint a Best magazinnak nyilatkozta, nem megy idősek otthonába, azt ugyanis nem tudná kifizetni.

Egy biztos, nem megyek nyugdíjasházba, egyrészt nincs annyi pénzem, borzasztó magasak a beugrók. Nekem nincs saját lakásom, amit felajánlhatnék, mert Pécsett és Pesten is bérelek lakást. Remélem, ami pénzt összegyűjtöttem az életem folyamán, abból majd megengedhetem magamnak, hogy ha szükségem lesz, egy gondozót, ápolót megfizessek, magam mellé vegyek

Mint tavaly megírtuk, a színésznő amúgy remek egészségi állapotnak örvend, ám nyugodtabbnak érzi magát úgy, hogy tudja, ki örökli majd a vagyonát. Szívéhez a legközelebb fogadott fia, Schmuck Andor áll, igaz az utóbbi időben csak ritkán tudnak találkozni. Kettejük kapcsolata valóban olyan, mint egy anya-fia viszony.

Nem lehet elég korán kezdeni a takarékoskodást

A magyarok többsége számára az elmúlt években már nyilvánvalóvá vált, hogy nyugdíjasként nem lesz elegendő csak az államtól kapott ellátás, ezért muszáj egyénileg is takarékoskodni az aktív évek utáni időszakra. Jó hír viszont, hogy akár még egy 10-20 milliós nyugdíj-megtakarítás eléréséhez sem kell sok tízezer forintot félretenni a havi jövedelmünkből, ha elég korán - lehetőleg még negyvenéves korunk előtt - elkezdjük a rendszeres spórolást. Dr. Farkas András nyugdíjszakértő, a NyugdíjGuru alapítója szerint is a nyugdíj-előtakarékosság szempontjából kulcsfontosságú tényező az idő. (A képlet: tőke = befektetés * idő.)

Ha valakinek még legalább 10 éve van a nyugdíjkorhatár betöltéséig, érdemes a személyi jövedelemadó jóváírással támogatott megoldások valamelyikébe vagy akár közülük több konstrukcióba is belevágnia (NYESZ, önkéntes nyugdíjpénztár, nyugdíjbiztosítás). Ha kevesebb idő van hátra, akkor a rendszeres díjas megoldásokat inkább háttérbe kell szorítani, az egyszeri díjas verziók viszont még jól teljesíthetnek. Öt évnél rövidebb tartamban csodák nem várhatók, ilyen esetben inkább a MÁP Plusz és hasonló konstrukciók jöhetnek számításba

- mondta el lapunknak korábban a szakértő.

Kár kihagyni ezt a lehetőséget

A nyugdíjcélú előtakarékossági megoldások közül a nyugdíjbiztosítást évről évre egyre többen választják. Ennek a takarékoskodási formának az előnye, hogy aki gyűjt, minden befizetett ezer forinthoz további kétszázat kaphat az államtól: a nyugdíjbiztosításba befizetett összegek 20 százalékát levonhatja a személyi jövedelemadójából. Ez az adókedvezmény maximum 130 ezer forint lehet évente, amihez nagyjából havi 54 ezret kell megtakarítani - így az államtól akár több millió forintot is kaphatunk a saját befizetéseinken felül, ha időben elkezdjük a spórolást.

Szintén népszerű takarékossági forma az önkéntes nyugdíjpénztár, amit a dolgozók akár cafeteria-elemként is választhatnak. "Az állami támogatással, azaz évente 20 százalékos, maximum 150 ezer forintos adóvisszatérítéssel igénybe vehető egyéni befizetések az eddigi legnagyobb mértéket érték el" - mondta el korábban Nagy Csaba, a Pénztárszövetség elnöke.

Ezen túlmenően pedig még ott a lehetőség Nyugdíj-előtakarékossági számlát (NYESZ) is nyitni. Ráadásul a három lehetőség nem zárja ki egymást: párhuzamosan többféle formát is választhatunk, még több állami támogatást használva ki ezzel. Az adójóváírás mértéke 20 százalék lehet mindhárom esetben, de a felső korlát eltérő: NYESZ esetén max. 100 ezer, az önkéntes pénztár esetén max. 150 ezer, a biztosítás esetén pedig max. 130 ezer forint lehet. Viszont ez nem azt jelenti, hogy összesen 380 ezer forintot zsebelhet be, aki mindet kihasználja, mivel az együttes korlát maximum 280 ezer forint évente.

Attól függően, hogy ki mennyire szeretné a befektetéseit kezelni, mikor, milyen esetben akar hozzáférfi az összeghez, mennyit tud félrerakni, érdemes kiválasztani a legjobb lehetőséget, vagy kombinációt. Ebben segíthet az alábbi táblázat, illetve a Pénzcentrum nyugdíjbiztosítás és nyugdíjpénztár kalkulátora.