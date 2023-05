Nyugdíjáról vallott a legendás magyar énekes: "A számláimat sem tudom kifizetni"

A Máté Péter-díjas Poór Péter 78 éves kora ellenére irigylésre méltóan aktív életet él, rengeteg fellépése van és élvezi a munkáját. Viszont ha úgy döntene, már nem szeretne dolgozni, nagy bajban lenne - írja a Blikk. A táncdalénekes a lapnak elmondta, hogy többet dolgozik, mint fiatal korában. A járvány megviselte anyagilag, mivel nem volt a fellépése, a nyugdíja pedig alig több, mint 100 ezer forint.

"Sok más előadóhoz hasonlóan nevetségesen alacsony a nyugdíjam. Konkrét összeget nem szeretnék mondani, de az én esetemben ez alig haladja meg a százezer forintot. Ebből a csekély bevételből a számláimat sem tudom kifizetni. Persze, próbálok derűlátó maradni, és bízom benne, hogy ez még változhat, mert nem érzem méltányosnak a jelenlegi helyzetet" – magyarázta Poór Péter a lapnak. Elmondása szerint a szocializmus alatt rendesen fizette a nyugdíjjárulékokat és az egyéb adókat, ám az Országos Rendező Iroda és a külföldi fellépéseket szervező cég ezeket a pénzeket eltette, és nem jelentették be, hogy munkaviszonya van. Ez a mostani nyugdíján is meglátszik.

Szerencsére a zenész kitűnő formában van, és nem pusztán az anyagiak miatt vállal fellépéseket, hanem mert ma is élvezi a hivatását. Poór Péter rengeteget is tesz azért, hogy fizikálisan és mentálisan is olyan állapotban maradjon, hogy még hosszú évekig énekelhessen a színpadokon - írja a lap.