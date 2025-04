Nyugdíjba vonulásáról vallott Palik László: "Oké, Laci, ez a legeslegutolsó pillanat az életspirálodon"

Palik László műsorvezető határozott álláspontot képvisel a nyugdíjba vonulással kapcsolatban: legkisebb gyermeke születésekor eldöntötte, hogy soha nem hagy fel a munkával, és ezt az elhatározását a nyugdíjkorhatár közeledtével is fenntartja.

A 64 éves Palik László szokatlan élethelyzetben találta magát, amikor 47 évesen megszületett legkisebb gyermeke, Vince. Ez a késői gyermekvállalás alapjaiban változtatta meg a műsorvezető jövővel kapcsolatos terveit - írja a Blikk.

"Oké, Laci, ennek örülünk, ez a legeslegutolsó pillanat az életspirálodon, mert ugye, nem az cél, hogy engem tologasson, hanem az a feladatom, hogy őt tologassam, és ezzel egyetlen egyet biztosan vállaltál. Te soha nem mész nyugdíjba. Pont" – idézte fel gondolatait a műsorvezető fia születésével kapcsolatban.

Bár Palik hamarosan eléri a nyugdíjkorhatárt, továbbra is kitart akkori elhatározása mellett. Egészséges életmódot folytat, tudatosan táplálkozik, és aktívan dolgozik. A műsorvezető podcastjában, Fresh Andival folytatott beszélgetése során is megerősítette álláspontját: "Én azt, hogy valaha amerikai nyugger legyek, ott feladtam, mert nem öregedhetek meg. Nem lehet megfordítani a sort, nem nekem van rá szükségem, hanem neki rám." Palik László magánéletében is a fiatalosság dominál, hiszen jelenlegi párja, dr. Erős Petra 14 évvel fiatalabb nála.