Anyagi helyzetéről vallott az erőember, Fekete László: Egy heti kajámra elég a nyugdíjam

Nemcsak szenvedélyből maradt a pályán, hanem anyagi okokból is, hiszen nyugdíja – saját bevallása szerint – mindössze 180 ezer forint, ami alig fedezi egy heti élelmezését - többek között erről beszélt a Blikknek adott interjúban Fekete László.

A 67 éves Fekete László továbbra is aktív, nemcsak a sportban, hanem a munkában is. Az erősember elmondása szerint a mai napig járja az országot fellépéseivel, falunapokon és rendezvényeken lép fel, ahol mindig nagy szeretettel fogadják. Bár szenvedélye a súlyemelés, nem titkolja, hogy anyagi szempontból is szüksége van a keresetére, mivel a nyugdíja önmagában nem fedezi kiadásait.

„Sokakhoz hasonlóan az én nyugdíjam sem egy vagyon, sőt… Az erőmhöz szükségem van arra, hogy sokat egyek, én nem is azt nézem, mit eszem, hanem hogy tele legyen a tányérom. De hát lássuk be, az a 180 ezer forint nem sok… Egy heti kajámra elég a nyugdíjam” – vallotta be Fekete, aki azt is hozzátette, hogy bár már csak feleségével élnek kettesben, a pluszbevétel nélkül nehéz lenne fenntartaniuk az életüket.