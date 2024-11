Irtó fontos levél érkezik több tízezer magyarnak, ki ne dobd, milliókról lehet szó: itt van Nagy Márton bejelentése

Egységes tájékoztató levél fogja felhívni a figyelmet az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználásának lehetőségére - olvasható a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében.

A kormány az Új Gazdaságpolitikai Akcióterv tizedik pontjaként egy évre lehetővé teszi az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások saját döntésen alapuló, lakáscélú felhasználását, mely az egész országra kiterjedően fejlesztheti a lakhatási feltételeket a megfizethető lakhatás biztosítása érdekében. Az adminisztrációs teher minimalizálása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium kérelem-mintát, a megfelelő informáltság érdekében pedig tájékoztató anyagot dolgozott ki. Mindezek mellett két alkalommal a nyugdíjpénztár is kötelezően értesíti a pénztártagokat a lakáscélra felhasználható egyenlegükről. A vonatkozó rendelet társadalmi vitája, amelyek elősegítik az egyszerű és gyors igénybevételt, a mai napon kezdődik meg.

A kormány 21 intézkedésből álló Új Gazdaságpolitikai Akciótervének egyik legfontosabb pillére a megfizethető lakhatás biztosítása. Ennek érdekében a kormány az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások saját döntésen alapuló, lakáscélú felhasználását egy évre lehetővé teszi. A tagok a nyugdíjpénztárban 2024. szeptember 30-ig elhelyezett megtakarításaikat lakáscélra használhatják fel, így például önerőként lakásvásárlás esetén, számlával igazolva pénzügyi fedezetként otthonfelújításkor vagy törlesztőrészletként jelzáloghitel esetében.

Annak érdekében, hogy függetlenül a nyugdíjpénztártól mindenki számára azonos és közérthető információ álljon rendelkezésre, a kormány tájékoztatási kötelezettséget írt elő. Ezt a nyugdíjpénztáraknak két alkalommal, 2024. december 31-ig és 2025. március 31-ig kell teljesíteniük. A kötelező tájékoztató levél tartalmi és formai elvárásait a kormány miniszteri rendeletben határozza meg. A levél kötelezően tartalmazza az érintett tag nyugdíjpénztári egyenlegét, a lakáscélra felhasználható egyenlegét, a lakáscélú felhasználási lehetőségeket. A levél továbbá tartalmazni fog egy ingyenesen hívható telefonszámot is, amelyen az érintettek további kérdések esetében, illetve egyedi ügyekben is érdeklődhetnek.

Az igénybevétel során jelentkező adminisztráció minimalizálása érdekében a miniszteri rendelet a benyújtandó dokumentumokat is jelölő kérelem-mintát is meghatároz, ezáltal is segítve a pénztártagokat az eligazodásban és a nyugodt ügyintézésben.

Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások felhasználásáról a kormányzati portálon részletes tájékoztató anyag található.