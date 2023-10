Nyakunkon a nyugdijkatasztrófa: sok magyar tudomást sem vesz róla, 2025-ben jöhet az összeomlás

Rengeteg javaslattal élt a MABISZ és a Pénztárszövetség annak érdekében, hogy a magyar nyugdíjrendszer régóta esedékes, és 2025-ig véghezvinni tervezett reformja időben megvalósulhasson. Farkas András nyugdíjguru szerint egy teljesen új megközelítés kell, Süle-Szigeti Bulcsú pedig úgy fogalmazott lapunknak, hogy a reformnak fel kell számolnia a jelenleg tapasztalható egyenlőtlenségeket. Milyen lesz az új nyugdíjrendszer, ami a tervek szerint két év múlva már életbe is lép?

Egy sor javaslatot tett le a Gazdaságfejlesztési Minisztérium asztalára nemrégiben a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) és a Pénztárszövetség a nyugdíjrendszer reformjával kapcsolatban. Mint a Portfolio írja, az öngondoskodási piac résztvevői azért is látták elérkezettnek az időt erről egyeztetéseket kezdeményezni, mert az új nyugdíjrendszer bevezetéséig - amely elkerülhetetlen - már két teljes év sincs hátra.

A javaslatok között szerepel "a lengyel módszer", az állami támogatások valorizációja, az szja-visszatérítés sávossá alakítása, felturbózott nyugdíjkötvény és lakossági állampapírok, az értékesítési csatornák szélesítése és életjáradék-szerű kifizetése is. A Pénzcentrum szakértőket kérdezett arról, ők melyik típust támogatnák, melyik lenne a legjobb ráncfelvarrás a magyarországi nyugdíjrendszernek?

Miért van erre szükség?

A magyar nyugdíjrendszer, ha nem is két vagy öt év múlva, de belátható időn belül olyan súlyos finanszírozási gondokkal nézhet szembe, amely fenntarthatatlanná teszi. Ezzel tisztában van a kormányzat is, éppen ezért a jelenlegi gazdaságpolitika egyik fontos feladata, hogy 2025-ben új rendszert vezessen be.

A Pénztárszövetség és az öngondoskodási piac szereplői több javaslatot is a kormány elé tárnak, emellett tudjuk azt is, hogy még ez év végéig elkészül az a nemzetközi tanulmány, amely alapján a kormány és a gazdasági vezetők további ötletekkel állnak elő - vagyis papíron lesz idp megvitatni, mi lenne a legjobb a magyar időőseknek és azoknak is, akik csak akár tíz vagy tizenöt év múlva lesznek olyanok, akik nyugdíjra jogosultak.

Süle-Szigeti Bulcsú, a Bankmonitor nyugdíjszakértője a Pénzcentrumnak azt mondta: a rendszer valóban komoly reformra szorul, így nem lehet elég korán elkezdeni az erről való egyeztetéseket.

Megfontolandónak tartok minden olyan javaslatot, amely a magyar nyugdíjrendszer erősebb és hatékonyabb feltőkésítését célozza. Jelenleg sajnos Európa sereghajtói közé tartozunk a nyugdíjcélra felhalmozott megtakarítások mennyiségét illetően: az EU-átlag GDP-arányosan 38%-ra tehető, míg hazánkban ugyanez alig 5%. A lemaradásunk fő oka, hogy gyakorlatilag hiányzik a nyugdíjrendszerünkből a második pillér, mindössze az első pillér (folyó finanszírozású állami nyugdíj) és a harmadik pillér (önkéntes megtakarítások) léteznek. Ezen a téren nagy szükség lenne az előrelépésre, de kérdés, hogy a 2011-es magánnyugdíjpénztári átalakítás után van-e reális lehetőség arra, hogy ismét létrejöjjön egy államilag szervezett, a foglalkoztatókra is alapozó második nyugdíjpénztári pillér

- fogalmazott a szakértő.

Farkas András nyugdíjgurunak ugyanakkor konkrét javaslata is van: mint fogalmazott, egy olyan rendszerre lenne szerinte szükség, amelybe a munkáltatók is komolyabban beszállnak.

A magyar nyugdíjrendszerben jelenleg ismeretlen fogalom az úgynevezett foglalkoztatói nyugdíjpillér, vagyis az öngondoskodásnak az a válfaja, amikor a munkáltató segít a magánnyugdíjpénztári befizetésekkel. Ez azt jelenti, hogy a tagsági díjhoz bizonyos mértékű támogatást ad, ezzel ösztönözve a dolgozókat arra, hogy maguk is fizessenek az öngondoskodásra. Hazánkban jelenleg csaknem a dolgozók hatvan százaléka nem költ erre, ami nagy bajokat hozhat még, ha majd elérik a nyugdíjaskort, és az államilag folyósított összeget ki szeretnék egészíteni

- mondta lapunknak Farkas András. Azt is hozzátette, hogy a müdszernek számos előnye származna, többek között sokkal kevesebb terhet róna a költségvetésre.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ez a módszer azért is lenne jó a kormánynak is, mert ebben az esetben a nyugdíjkompenzáció egy forintjába sem, hiszen az öngondoskodással és a munkáltatói segítséggel elégséges összeget tehetnek félre a dolgozók. Ha a nyugdíjpénztári megtakarítás után sem kellene fizetni a jelenleg 13 százalékos szociális hozzájárulást, az is motiváltabb öngondoskodást eredményezhetne. Ami biztos: 2025-ig el kell készülnie az új rendszernek, mert a jelenlegivel az a helyzet, hogy akár másfél évtizeden belül komoly finanszírozási gondok léphetnek fel

- mondta erről Farkas András.

EZ IS ÉRDEKELHET 10 ijesztő tény 2023-ban, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül A következő évtizedekben Magyarországon is, de az egész világon nagy kihívást jelent majd az Alzheimer-kórral, demenciával élők gondozása.

Jöhetnek még ötletek, a neheze most következik

Süle-Szigeti Bulcsú bővebben is kitért arra, hogy a kormány megrendelésére valakik, valahol már dolgoznak egy átfogó tanulmányon, amiből a tervek szerint több alapötlet is lehet a két évvel kséőbb induló reformmal kapcsolatban. A baj az, hogy erről most még semmit sem tudni.

A mostani nyilvános szakértői gondolkodás apropója, hogy a magyar kormány Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve értelmében 2025. márciusig bezárólag életbe kell léptetni bizonyos nyugdíjreformokat. A vállalt nyugdíjreformok célkitűzései, hogy javítsák a rendszer fenntarthatóságát, illetve kezeljék a jövedelmi egyenlőtlenségeket. A reformok bevezetését megelőzi egy független nemzetközi szakértői jelentés elkészítése, amelyet 2023. december 31-ig hoznak majd nyilvánosságra – erről a jelentésről egyelőre nem tudunk többet

- közölte válaszában a Bankmonitor szakértője. Emellett fontosnak tartotta megemlíteni azt is: rettegnie azért senkinek sem kell attól, hogy 2025 közepétől egy forint nyugdíjat sem kap - de hogy a rendszer alapos reformra szorul, ahhoz nem férhet kétség.

Hirtelen összeomlás nem fenyeget, de lassú korhadás annál inkább. Azt látjuk a demográfiai folyamatokon, hogy vészesen öregedik a magyar társadalom, azaz egyre kevesebb aktív korú polgár jut egyre több idősre. Ilyen körülmények között előbb-utóbb elkerülhetetlenek lesznek bizonyos egyensúlyjavító kormányzati intézkedések. A fenntarthatóság mellett természetesen más szempontokat is figyelembe kell venni, mert a nyugdíjrendszer jelenlegi működése komoly társadalmi egyenlőtlenségeket és más problémákat is eredményez

- tette hozzá Süle-Szigeti Bulcsú.