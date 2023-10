10 ijesztő tény 2023-ban, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül

Koós Anna Link a vágólapra másolva

Amíg néhány éve az elöregedő társadalmak problémái a távoli jövő ködébe vesztek, az elmúlt időszakban egymást érő válságok sokkal közelebb hozták ezeket. Most már nem csak azok aggódhatnak, mi vár rájuk öregkorukban, akik most 30-40 évesek, hanem a nyugdíjazás előtt állók, illetve a már nyugdíjazottak is a bőrükön érezhetik a társadalmi krízis következményeit. Bár önmagában az még nem jelentene gondot Magyarországon, illetve a nyugati világ legtöbb országában, hogy az idősek egyre nagyobb részét teszik ki a lakosságnak. Hiszen a várható élettartam, egészségben eltöltött évek száma egyre nő, egyre tovább marad munkaképes az ember. Ez a tendencia azonban nem tud lépés tartani a növekvő szociális, egészségügyi igényekkel, az idősek anyagi helyzetének romlásával, amelyen hazánkban is csak rontott a koronavírus járvány, a rezsiválság, vagy a több mint egy éve tartósan magas infláció.

Címlapkép: Getty Images

