Megszólalt a Pénzügyminisztérium: ez a feltétele annak, hogy megérkezzen a beígért nyugdíjemelés

A kormány januárig visszamenőleg nyugdíjkorrekciót fog végrehajtani, ha az évközi adatoknál a tervezettnél magasabbra várható az éves átlagos infláció - mondta el a Pénzügyminisztérium. A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa 3 százalékos emelést kért, ami nagyjából 160 milliárd forinttal terhelné az államkasszát.

Idén január és június között 25 százalékra rúgott átlagosan az infláció, miközben a nyugdíjakat mindössze 15 százalékkal emelték év elején. Az emelkedőárak mellett főleg élelelmre költenek a nyugdíjasok, ám ennek mértéke változó. Gyümölcsre a legkevesebbet, emellett ruhára sem áldoznak sokat, de gyógyszerre annál inkább - derült ki az RTL híradó friss riportjából. Egy megszólaló elmondta, hogy nincsen tartaléka, mindössze 1 kiló cukra és 1 kiló lisztje, de mást nem tud felhalmozni, mivel nincs rá miből. Jelenleg havi 185ezer a medián nyugdíj, a jogosultak fele ennél többet a másik fele, pedig kevesebbet kap.

„A leginkább rászorulók azok a nyugdíjasok, akiknek a havi nyugdíja nem éri el a 100 ezer forintot - ők fél millióan vannak” - nyilatkozta Farkas András, a NyugdíjGuru.hu vezető elemzője. A törvény szerint novemberben jár korrekció a nyugdíjasoknak, ám tavaly előtt és tavaly nyáron is fizettek nekik, ezért is kér most plusz pénzt a kormánytól a nyuigdíjas szervezetek egyeztető tanácsa. A három százalékos emelés átlagosan havi 5550 forinttal növelné a nyugdíjakat, illetve auguszttusban egyszeri 38 850 forinttal is több érkezne, miután a nyugdíjas szervezetek januárig visszamnenőleg akarják az emelést.

A híradó kérdésére a Pénzügyminisztérium azt nyilatkozta, ha az évközi adatok alapján a tervezettnél magasabbra várható az éves átlagos infláció, a kormány januárig visszamenőkeg nyugdíjkorrekciót fog végrehajtani. A három százalékos nyugdíjemelés nagyjából 160 milliárrdal terhelné tovább az államkasszát.