Nyugdíjprémium 2022: rossz hír ez a magyar időseknek, kisebb összeg érkezhet a vártnál

Közeledik az idő, a következő hetekben jelenhet meg a rendelet arról, mennyi nyugdíjemelésre, illetve nyugdíjprémiumra számíthatnak a magyar idősek novemberben. Amíg az emelés mértékét az infláció befolyásolja, addig a prémium összegét a várható éves GDP-növekedés fogja meghatározni. Év elején, sőt még nyáron is bizakodók voltak az előrejelzések a magyar gazdasági növekedést illetően, azonban mostanra inkább lassulást várnak az elemzők. Ez pedig azt jelenti, hogy a 76-80 ezres prémium helyett maximum 18-20 ezer forint plusz összegre számíthatnak az idősek 2022 őszén.

Az Egyensúly Intézet friss előrejelzése szerint 2022-ben 4,4 százalékos, 2023-ban 1,1 százalékos gazdasági növekedés várható Magyarországon. Ez annak következménye lehet, hogy az idei év második felében jelentősen lassul a gazdaság növekedése, elsősorban a növekvő energiaárak nyomán jelentkező infláció következtében. Bár nem számítanak érdemi recesszióra, nem zárták ki, hogy 2022 végén és 2023 év elején érdemi lassulás lehet. Azt is előre vetítették, hogy az infláció 2022-ben várhatóan 14,4, 2023-ban pedig 13,3 százalék lesz. Az előrejelzést természetesen számos nehezen kiszámítható kockázat övezi, viszont ezeknek a kockázatoknak szinte mindegyike a gyengébb növekedés és magasabb infláció irányába mutat.

A GDP-növekedés és az infláció pedig nagyban meghatározza, mekkora emelésre, kompenzációra, prémiumra tarthatnak számot a magyar nyugdíjasok. Így közel 2 millió magyar ellátásának összegét befolyásolja, hogy dönt a kormány hamarosan. Az elmúlt években október elején jelent meg az a rendelet, amelyből kiderült pontosan mekkora összegre is számíthatnak az idősek. A kormány döntését pedig jellemzően az inflációs és GDP-várakozás szokták befolyásolni.

Hogyha hihetünk a friss elemzésnek, akkor 2022 novemberében csekély összegű nyugdíjprémium érkezhet, sokkal kevesebb, mint amit akár egy hónappal ezelőtt várhattunk. Augusztus közepén ugyanis az elemzők még - részben az első féléves 7,3 százalékos növekedésre alapozva - 5,5 és 5,7 közé tették a GDP várható növekedését 2022-re. Ez alapján legfeljebb 44 ezer forint lett volna az idei prémium, mostanra viszont úgy látszik, hogy talán a 18 ezret sem éri majd el.

Egyre kevesebb prémium van kilátásban

A 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról rendelkezik a nyugdíjprémium számításáról, akárcsak a kötelező nyugdíjemelésről. Eszerint amennyiben az adott évi GDP várhatóan meghaladja a 3,5 százalékot, valamint a költségvetési egyenleg tartható, akkor a nyugdíjasokat abban az évben prémium illeti meg. Ezt pedig úgy számolják ki, hogy összeszorozzák a 3,5 százalék feletti részt és a novemberben esedékes - tehát jelen esetben a megemelt - nyugdíj 25 százalékát, de maximum 20 ezer forintot. Emiatt a maximálás miatt a legtöbb nyugdíjas hasonló összegre számíthat, csak a 80 ezer forint alatti nyugdíjat kapók kapnak kevesebbet.

Bár nem feltétlenül lesz így, hiszen tavaly kivételes módon egységesen 80 ezer forintot osztottak ki az időseknek. (Igaz, 2021-ben 7,1 százalékkal nőtt a GDP a járvány sújtotta 2020-as évhez viszonyítva.) Idén ekkora növekedésre más semmiképp sem kerülhet sor, és az előrejelzések is egyre borúlátóbbak.

Elviekben viszont, ha idén is 3,5 százalék felett alakul a GDP, és tartható a költségvetési egyenleg, akkor a nyugdíjemelés mellett prémiumot is fizethet a kormány a nyugdíjasoknak. Az Egyensúly Intézet előrejelzése szerint 2022-ben 4,4 százalékos gazdasági növekedés várható, vagyis a 3,5-öt 0,9 százalékponttal fogja meghaladni. Ha a kormány várakozásai is hasonlóak, ez alapján

a legtöbb nyugdíjas maximum 18 ezer forintra számíthat.

Aki pedig 80 ezer forint alatt keres, ennél is kevesebbre. Viszont fontos hangsúlyozni, hogy a kormány dönthet másképpen! Az, hogy mekkora lesz a prémium mértéke, tavaly is október elején derült ki a vonatkozó kormányrendeletből. Idén, akárcsak a nyugdíjemelés esetében, szintén ki kell várni a hivatalos rendeletet - addig csak találgatni lehet.

Mi a helyzet a nyugdíjemeléssel?

A Központi Statisztikai Hivatal szeptember elején hozta nyilvánosságra, hogy augusztusban 15,6 százalékos volt a fogyasztói árak emelkedése, valamint januártól augusztusig terjedő időszakban 2022-ben eddig 10,7 százalékos volt a drágulás mértéke. Így amennyiben idén is a megszokott rendben, novemberben inflációkövetően emelik a nyugdíjakat, akkor ez alapján az adat alapján

1,8 százalékos emelésre számíthat közel 2 millió magyar nyugdíjas.

Az átlagos nyugdíj összege így 173 ezer forintra emelkedhet. Ez a százalék is jóval kevesebb feltételezhetően, mint amire a legtöbben számítanak, hiszen az élelmiszerek ára nem 15,6 százalékkal, hanem 30,9 százalékkal lett drágább, az érzékelhető infláció mértéke pedig akár magasabb is lehet.

A Pénzcentrum még a júliusi nyugdíjemelés előtt megkérdezte olvasóitól, hogy szerintük megfelelő-e a 3,9 százalékos nyugdíjemelés a vágtató infláció kompenzálására - pedig akkor még korántsem tartottunk ott, ahol most. A válaszadóknak már akkor is csak mindössze egyetlen százaléka gondolta úgy, hogy a 3,9 százalék megfelelő kompenzációt jelent. A legalább 5 (3,3%), minimum 10 (12,3%) és a legalább 15 százalékra voksolók (15,5%) együttesen nem teszik ki a válaszadók harmadát. Olvasóink egyötöde szerint még 20% sem lenne elég. Viszont meglepően nagy arányban, csaknem az olvasók fele, arra a válaszra szavazott, hogy "Nem utólagos nyugdíjemelésre van szükség, hanem a nyugdíjrendszer alapos reformjára".

Ha júliusban kevesellték a 3,9 százalékos emelést, akkor feltehetően novemberben az 1,8 százalékossal sem lesznek megelégedve. Viszont a nyugdíjemelésre is igaz, ami a nyugdíjprémium esetében: ki kell várni a vonatkozó rendelet megjelenését, addig nem lehet biztosat mondani. Lehetséges, hogy idén másként, nagyobb emelésről dönt a kormány, mint a mi a törvény szerint járna, hiszen a nyugdíjtörvény számításait "békeidőben" rögzítették, nem olyan kiszámíthatatlan válság közepette, mint a jelenlegi.