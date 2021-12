Nem csak a családosoknak jár az szja-visszatérítés

Nyugdíjcélú megtakarítás esetén is van lehetőségünk szja-visszaigénylésre. Ha gyorsak vagyunk, már az idén befizetett adónkat is viszontláthatjuk.

Az idei év kihagyhatatlan új lehetősége a családi személyi jövedelemadó visszatérítése, amely az elmúlt hetek fókuszába került. Kevesen tudják azonban, hogy nem csak ebben a konstrukcióban igényelhetjük vissza az szja-t. Erre úgy is lehetőségünk van, hogy közben idős éveinkre teszünk félre. Egy év végi kiskapuval még decemberben léphetünk. Megnézzük, hogyan!Az idei év kihagyhatatlan új lehetősége a családi személyi jövedelemadó

Mára egyértelművé vált, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer ebben a formában fenntarthatatlan. Ennek legfőbb oka a társadalmunk elöregedése. Ahogy arról már korábban írtunk, Magyarországon az elmúlt 10 év során 3,3 százalékkal emelkedett a 65 évesek vagy annál idősebbek aránya a teljes népesség körében.

Ennek következtében a jövőben alacsonyabb összegű nyugdíjakra számíthatunk csak: mivel kevesebb lesz az aktív munkavállaló, kevesebb pénz gyűlik majd a „közös kasszában” is. Éppen ezért egyre többen ismerik fel az öngondoskodás fontosságát, főként a fiatalabb, 35 év alatti korosztály körében jellemző a nyugdíjcélú megtakarítások elindítása.

Fontos azonban kiemelni, hogy a probléma mindenkit érint, nem csak a kezdő munkavállalókat: már 10–15 év múlva is jelentősen alacsonyabb nyugdíjra számíthatunk, mint a korhatárt ma elérők. Tehát mindenképpen szükségünk lesz megtakarításra, ha fenn akarjuk tartani jelenlegi életszínvonalunkat.

Az öngondoskodás első lépése pedig az, hogy kihasználjuk az állam nyújtotta lehetőségeket. Egy ilyenre hívjuk most fel a figyelmet.

Több pénz állhat a házhoz, ha sietünk

A nyugdíjrendszer problémáit az állam is felismerte, ezért öngondoskodási szándékunkat adó-jóváírással ösztönzi. A gyakorlatban ez annyit tesz, hogy az állam a nyugdíjcélú megtakarítások esetén az adott évben befizetett összeget annak egyötödével megnöveli oly módon, hogy a befizetett személyi jövedelemadónkból visszaigényelhetővé teszi azt.

A félreértések elkerülése végett érdemes kiemelni, hogy a 20 százalékos visszatérítés mindig az adott évi befizetések összességére vonatkozik. A másik fontos tudnivaló, hogy a 20 százaléknak van egy felső határa is, ami eltérő az öngondoskodási formák esetén: 100.000 forint és 150.000 forint között mozog megtakarítási típusonként, de ezeket kombinálva akár 280.000 forint jóváírásra is szert tehetünk.

Mi itt a kiskapu?

Az adó-visszatérítés nemcsak az adott naptári évben befizetett rendszeres megtakarításaink után jár, hanem az egyszeri összegekre is érvényes. Tehát még ebben az évben is élhetünk a 20 százalékos támogatással, ha az év utolsó napjáig elindítjuk nyugdíjcélú megtakarításunkat.

Vagyis már az idén befizetett személyi jövedelemadónkból is viszontláthatunk egy összeget, míg ha ezt jövőre indítjuk el, az idén visszatéríthető adónk az államnál marad.

Ha esetleg nagycsaládos édesanyaként vagy katás egyéni vállalkozóként nem fizetünk szja-t, a nyugdíjbiztosítás lehet a megoldás. Ebben az esetben egy családtagunk által befizetett személyi jövedelemadóból igényelhetjük a visszatérítést, hiszen a befizető személye eltérhet a biztosítottétól.

Természetesen csak abban az esetben indítsunk el nyugdíjcélú megtakarítást, ha eltökéltek vagyunk az öngondoskodás iránt, és amellett, hogy rendelkezésünkre áll elegendő pénz az induláshoz, hosszú távon is tudjuk vállalni a havi díj befizetését!

A számok nyelvén

Hogy milyen összeggel indítjuk el megtakarításunkat, az csak rajtunk áll. Dönthetünk egyhavi összeg befizetése mellett, de anyagi lehetőségeinkhez mérten féléves vagy akár egész éves díjat is befizethetünk decemberben. Értelemszerűen minél nagyobb a betett összeg, annál nagyobb jóváírásra számíthatunk. Bárhogy is döntünk, a 20 százalékos adó-visszatérítés mindegyik összeg után jár.

Tegyük fel, hogy a nyugdíjbiztosítás mellett döntünk, és 150.000 Ft-ot fizetünk be decemberben. Ez esetben az állami adó-jóváírásnak hála további 30.000 Ft-tal gyarapodik majd a megtakarításunk. A 130.000 forintos maximális visszatérítést akkor kaphatjuk meg, hogyha nagyobb összeget, 650.000 forintot tudunk befizetni megtakarításunkba.

Ha pedig valamilyen oknál fogva ennél is több pénz áll rendelkezésünkre, akkor akár 280.000 forintot is visszakaphatunk az államtól. Erre akkor van lehetőségünk, ha egyszerre többféle nyugdíjcélú megtakarításba is belevágunk.

Látható, hogy minél hamarabb döntünk az öngondoskodás mellett, annál hamarabb lesz lehetőségünk az állami visszatérítésre – arról nem is beszélve, hogy annál hamarabb kezd hozamot termelni a megtakarított pénzünk.

Íme, egy példa, hogy hozzávetőlegesen milyen összeggel számolhatunk, ha 35 éves korunktól kezdve havi 35.000 forint megtakarításunk van.

Ahogy láthatjuk, a lejárati összeg több mint 33 millió forint. A pontos szám természetesen nehezen meghatározható, hiszen rengeteg tényezőtől függ, de a kalkuláció a nagyságrendet jól megmutatja.

Hogyha szeretnénk saját kalkulációt készíteni, nyugdíj-előtakarékosság kalkulátor segítségével kiszámolhatjuk, hogy mennyi pénzt tudunk összegyűjteni nyugdíjunkra!

Igénybe vehetjük egyszerre a családi és a nyugdíjcélú szja-visszatérítést?

Sokunkban felmerülhet a kérdés, hogy lehetséges-e a gyermekek után és a nyugdíjcélú megtakarítások után járó jóváírás egy időben való igénybevétele. A válasz szerencsére: igen! Amennyiben gyermeket nevelünk, értelemszerűen jogosultak vagyunk a családi adó-visszatérítésre, és mellette, ha már van nyugdíjmegtakarításunk, igényt tarthatunk az azután járó jóváírásra is.

Az egyetlen feltétele, hogy rendelkeznünk kell megfelelő összegű befizetett személyi jövedelemadóval. Tudnunk kell, hogy a gyermekesek számára maximum 809.000 forint igényelhető vissza.

Tehát összességében a gyermekek után az adónkból visszatérített összeg a gyermekeink számától és a bruttó keresetünktől függ. A nyugdíj-megtakarítások esetén azonban ez az összeg attól függ, hogy marad-e visszaigényelhető befizetett adónk.

Nézzünk néhány példát, hogy egy gyermek esetén milyen lehetőségeink vannak. Számít a pontos keresetünk, valamint az is, hogy családunk melyik tagja igényli az adókedvezményt.

Egy gyermek és havi 513.000 forintos bruttó bér esetén: visszaigényelhetjük a gyermekek után járó 890.000 forintos maximumot, de nem tudunk emellett már más adó-visszatérítést igénybe venni.

Egy gyermek és havi 590.000 forintos bruttó bevétel esetén viszont már elérhető a 130.000 forintos nyugdíjcélú adó-visszatérítés is a 890.000 forint mellett – ha a nyugdíjbiztosítást választjuk.

Egy gyermek és havi 670.000 vagy ezt meghaladó bruttó bér esetén pedig lehetőségünk van maximális gyermekek után járó és a maximális nyugdíjcélú adó-visszatérítésre is, vagyis 890.000 + 280.000 forint ütheti markunkat. Tehát közel 1,2 millió forintot nyerhetünk.

A két, illetve három gyermekesek lehetőségeiről, illetve a további részletekről itt olvashatunk.

Használjuk ki a lehetőséget!

Recsegő-ropogó nyugdíjrendszerünk és meglehetősen kedvezőtlen kilátásaink egyértelműen arra figyelmeztetnek minket, hogy minden lehetőséget meg kell ragadnunk az anyagilag kiegyensúlyozott jövőnk érdekében. Az öngondoskodás napjainkban már nem csupán egy opció, hanem szinte kötelező megoldás. Csakis így biztosíthatunk önmagunk számára méltó nyugdíjat és vele együtt gondtalan életet.

Az öngondoskodás kulcsfontosságú része, hogy a lehető leghatékonyabban kihasználjuk az állami támogatásokat is. Láthatjuk, hogy a nyugdíjcélú megtakarítások és az állami visszatérítések esetén is több alternatíva közül választhatunk.

Azzal, hogy elolvastuk ezt a cikket, máris megtettük az első lépést a megfelelő nyugdíjmegtakarítás megtalálása felé. Érdemes gyorsan, de megfontoltan döntenünk, hogy ne maradjunk le a 2021-es lehetőségekről.

Arra azonban figyeljünk, hogy az előtakarékossági konstrukciók között is vannak különbségek, amelyek az évek során akár milliós nagyságrendű eltérést jelenthetnek a nyugdíjunkban. Épp ezért érdemes egy tapasztalt és megbízható szakértő segítségét kérnünk a döntés előtt.

