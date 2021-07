Láthatáron a nyugdíjpara: hiába élnek egyre tovább a magyarok, ha nincs miből

Magyarországon ma a férfiak várhatóan 15 évet, a nők 20 évet töltenek majd nyugdíjban. Azonban az Európai Bizottság riportja szerint ez mindkét nem esetében 6-7 évvel fog növekedni 2070-ig. Azért, hogy ez az időszak valóban a megérdemelt pihenéssel teljen, fontos időben megkezdeni az időskori megtakarításokat.

Az Európai Bizottság 2021-es Öregedési Riportja szerint a nyugdíjkorhatár elérése után várható élettartam Magyarországon mind a nők, mind a férfiak esetében 2070-ig legalább 6-7 évvel lesz több. Az Európai Bizottság 2019-es adatai szerint a férfiaknál kifejezetten rossz a helyzet hazánkban, ugyanis a 65 éves kort elérve a továbbá várható élettartam körükben 15 év alatt van.

A nők esetében kicsit jobb a helyzet, hiszen közel 20 év a még várható élettartamuk a nyugdíjkorhatár betöltése után is. A következő évtizedekben azonban ezek az adatok pozitív irányba fognak változni, így az Öregedési Riport szerint évtizedenként 1-2 évvel növekedni fog mindkét nem esetében az előttük álló évek száma.

Íígy 2070-re elérheti a férfiak esetében a 86,9, a nők esetében pedig a 90,4 életévet is. A hosszabb várható élettartam viszont nagyobb felkészülést is igényel, így a nyugdíjas évekre való, anyagi felkészülés még nagyobb szerepet kell, hogy kapjon a hosszútávú megtakarítások között.

Ahhoz, hogy az álmokat 15 helyett 25 évre is gondtalanul szőhessék tagjaink, fontos időben gondoskodniuk az időskori anyagi biztonságukról. A nyugdíjpénztári megtakarítással már havi 5 ezer forint is elég lehet ahhoz, hogy bárki megalapozza az idilli időskori éveit

– mondta el Nagy Csaba, az OTP Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója.

Mint kifejtette a nyugdíjpénztár tagjai a nyugdíjkorhatár elérését követően különböző lehetőségek közül választhatnak. Az egyik opció, hogy fenntarthatják tagságukat és továbbra is fizetik a tagdíjat. Emellett különböző mértékű és természetű kifizetésekre is lehetőségük nyílik, attól függetlenül is, hogy valaki megszünteti-e vagy megtartja tagsági jogviszonyát.

Így a felgyűlt összegről a tagok saját igényeik szerint rendelkezhetnek a nyugdíjba lépés után: akár egy részletben, akár évekig elnyújtva, részleteiben is élhetnek megtakarításuk előnyeivel.