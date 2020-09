Less be a 2,1 milliárdos luxusbirtokra: így élnek a csúcsgazdag magyarok + videó

Fényűző magyarországi luxusbirtokot mutatott be egy magyar videós: a 23,5 hektéros területen egy 1400 négyzetméteres házban tengetheti a napjait az, aki kifizeti a 2,1 milliárd forintos vételárat. A birtokon van minden: két horgásztó, istálló, focipálya, teniszpálya és parkerdő is. Less be te is a magyar szupergazdagok világába, aztán irány lottózni!

Elképesztő luxusbirtokot mutatott be a Csédé nevű YouTube csatorna, ami épp eladó, 2,1 milliárd forintot kérnek érte. A 23,5 hektáros területen egy 1400 négyzetméteres ház, két tó, nyaraló, focipálya, teniszpálya is helyet kapott. Emellett van istálló hat ló számára, két hektáros parkerdő, 100 termő fából álló gyümölcsös és egy 295 négyzetméteres mezőgazdasági épületet is felhúztak.

Az elképesztő luxusházat 2008-ban építették, van benne 3 hálószoba saját fürdővel, gardróbbal, szülői szárny fürdővel, gardróbbal, gyerekszoba, illetve panorámás konyha és dolgozószoba is helyet kapott. Emellett wellnessezni is lehet, medence mellett jakuzzizni is tud a tulajdonos, na meg szaunázni. Az egész ház intelligens rendszerrel van felszerelve, és ha vendégek jönnek, akkor nem kell szorongani a kertben: a garázsba 9 kocsi fér el, és felszíni parkoló is van, 10 férőhelyes.

Filmet pedig csak a szegények néznek tévében: a csúcsgazdagok elvonulnak a moziszobájukba a 23,5 hektáros birtokukon.

Ha azt nézzük, mennyibe kerülnek a budapesti luxuslakások, ez a birtok egészen jutányos 2,1 milliárd forintért. Korábban a Pénzcentrum megvizsgálta a fővárosi újlakás-piacot, hogy kiderüljön, az ingatlanfejéesztők mennyire számítanak a pénzes vásárlókra. A legdrágább "otthon" irányára több mint 545 millió forint, hanem az, hogy a luxusfejlesztések darabszáma szerint meglepően komoly igény mutatkozik a többszáz milliós lakásokra Budapesten.

A Budapesti Lakáspiaci Riport szerint az 50 millió forint alatt kínált lakások száma 1910 darabot számlál; az 50-100 millió forint közötti kategóriában 2646 eladó lakás található jelenleg; míg 100-200 millió forint között 519 lakóingatlanból válogathatnak az érdeklődők; a 200-400 milliós árszegmensben 88 luxuslakáson van még árcédula; de a 400 millió forintnál drágább projekteknél is akad még 5 vevőre váró "otthon".



Fotó: eladobirtok.mpisausage.com