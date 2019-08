Itt a bizonyíték: ennyire kilátástalan a magyar fiatalok helyzete

Miközben sok helyen már a fiatalok is beszállnak a családi költségvetésbe, Magyarországon még mindig rengetegen élnek a mamahotelben, és a szülők még pénzzel is támogatják őket. Vannak, akiknek több tízezer forint csurran-cseppen havonta.

Napjainkra a pénzügyek méginkább családi kérdéssé váltak: főképpen azért, mert Magyarországon a fiatal felnőttek 42,2 százaléka még mindig a mamahotelben él. Tízből hatnak egyszerűen nincs pénze különköltözni, 34 százalék a saját keresetére vár, 25 százaléknak meg egyszerűen csak kényelmesebb otthon maradni.

Most egy kutatás arra kereste a választ, hogy az otthon élők mennyire használják ki az anya- és apabankot. A szakértő szerint nem egyszerű meghúzni a határt, és a szülői "pénzintézet" már elég fiatal korban megnyílik a csemeték számára:

A kihívás az, hogy gyermekeinek pénzügyi támogatásának nincs meghatározott ideje, ám nem mindenkinek van végtelen pénzforrása erre

- vázolta az Independentnek Tom Stevenson. A Fidelity Internationak személyi pénzügyekért felelős igazgatója szerint érdemes már jóelőre felkészíteni a gyereket a pénzügyi tudatosságram és megértetni vele, hogy apa és anya pénztárcája sem végtelen.

A brit lap által ismertetett kutatásból kiderült az is, hogy a Z-generációsok több mint fele már nem kivesz, hanem befizet a családi kasszába, és a "testvérbank" intézménye is kezd elterjedni, a testvérek egymásnak nyújtanak pénzügyi támogatást. Kiderült, hogy a legtöbb pénzzel a 23-28 éves korosztály támogatja a családtagjait, de már a 16-22 évesekre is jellemző ez.

Megállapításaink ellentétben állnak azzal az eddig általánosnak vélt helyzettel, miszerint a pénzügyi támogatás a családokban csak egy irányban folyik

- vázolta az M&S Bank termékvezetője, Paul Stokes a lapnak. Kay Neufeld, a kutatást készítő cég elemzője pedig kijelentette: egyértelműen igazolták, hogy nagy változáson esett át a családok pénzügyi modellje, immáron jelentős összegek áramlanak a gyermekektől a szülőkhöz, illetve a testvérek között is.

Itthon dübörög a mamabank

Hazánkban ugyanakkor inkább csak kapnak a fiatalok a szülőktől. Korábban a K&H ifjúsági indexéből az derült ki, hogy a fiatalok 32 százaléka rendszeres anyagi támogatásban részesül szüleitől, jellemzően havonta. A diákok 68 százalékát, míg a dolgozóknak csak 20 százalékát segítik a szülők. Kiderült, hogy a szülői támogatásban részesülő fiatalok 52 százaléka önerőből nem tudna megélni. A támogatás összege országos átlagban havi 19 ezer forint, de jelentős a szórás. A megkérdezettek fele például havi 10 ezer forintnál alacsonyabb összeget mondott. Ugyanakkor 33 százalékuk 10-24 ezer forintot, 7 százalékuk pedig 25-49 ezer forintot kap rendszeresen. Tízből egy fiatal havonta több mint 50 ezer forintot kap, 3 százalékuk pedig több mint 100 ezer forint szülői támogatáshoz jut.

A megkérdezettek 28 százaléka mondta azt, hogy bár nem lenne rá szüksége, mégis kap pénzt a szüleitől, 26 százaléknak ellenben több támogatásra lenne szüksége.

A fiatalok 47 százalékát mindkét szülő támogatja esetenként vagy rendszeresen, 35 százalékuk inkább az anyától, 18 százalékuk pedig inkább az apától kap támogatást. Ugyanakkor lényeges, hogy a fiatalok fele mondta azt, hogy együtt élnek a szülők, 39 százalékuknál pedig elváltak. Az elvált szülők esetében azonban nagyon erős az anyai támogatás túlsúlya: 55 százalékban az anya támogatja anyagilag a gyereket.