Ezért tört ki valójában pánik a tőzsdéken: a koronavírus csak a katalizátor volt

Sok befektető vakarja a fejét és csodálkozik, hogy mi is történt az elmúlt 3 hétben a piacokon. Két dolog biztos: megdőlt az a tévhit, hogy a piacok soha nem mennek át bika piacból medve piacba, mikor a tőzsdék új csúcsokra mennek; és megdőlt az a tévhit is, hogy nem baj ha kicsit leesik a piac, majd a következő emelkedésnél el lehet adni. Most pedig mindenki azt nézi, mit lehet ilyenkor csinálni? A Pénzcentrumnak írt cikkében Kardos Zsolt, az AEGON Alapkezelő szakértője ezekre kereste a választ.

"Sok befektető vakarja a fejét és csodálkozik, hogy mi is történt az elmúlt 3 hétben a piacokon. Február 19-én az amerikai tőzsde indexek még új csúcsokra mentek, és azóta megállás nélkül esnek, elérve a hivatalos medve piaci szintet, a -20 százalékot. Természetesen a világon elterjedő korona vírusnak is van köze, hogy ennyit estek a piacok, hiszen a vírus okozta gazdasági kiesés komoly nyomokat fog hagyni a világ GDP-jén, de ennyit ilyen gyorsan új csúcsokról még soha nem estek a piacok" - foglalta össze az elmúlt időszaak eseményeit a Pénzcentrumnak Kardos Zsolt. Az AEGON Alapkezelő szakértője hozzátette:

1929-ben az első modernkori tőzsdei összeomlásnál 30 napra volt szüksége a piacnak, hogy elérje a -20 százalékot. 1987-ben 38 nap alatt esett 20 százalékot. 2020-ban 16 napig tartott míg elérte ezt a szintet. Hogy mi okozta ezt az új "rekordot"? Nos, az, hogy a piacok 2019-ben nagyon túlértékeltek lettek.

Példaként Kardos Zsolt elmondta, hogy az Apple 2019-ben 2 százalékkal növelte a bevételét, míg a részvény ára 80 százalékot emelkedett. "Minek volt köszönhető ez az extrém túlárazás? Leginkább az amerikai jegybanknak. 2018 végén a piacok komoly traumát éltek át, mikor úgy nézet ki, hogy a FED 2019-ben 4-szer fog kamatot emelni. Ellenben 2019-ben a jegybank 3-szor csökkentette(!!!) az irányadó kamatot ezzel lehetővé tette, hogy a befektetők megint ész nélkül vásárolják a részvényeke" - fogalmazott a szakértő.

Kardos Zsolt hozzátette, sok cég részvény ára olyan irreális szintekre emelkedett, amit a cég fundamentumai nem igazoltak. Magyarul...buborék fejlődött ki. "A tőzsdei buborékok jellemzői, hogy soha nem a várt dolgok durrantják ki. A 2000-es Nasdaq buborékot egy kis cég, a Microstrategy rossz negyedéves jelentése durrantotta ki. Nem a Microsoft, a Cisco, vagy a többi Nasdaq arisztokrata, hanem egy sokkal kevésbé ismert cég. Hogy miért? Mert a befektetők vártak egy indokot, bármelyet is, hogy eladhassák a részvényeiket és legyen egy legitim magyarázatuk" - vonta le a következtetést az elemző,aki hozzátette, hogy 2020-ban is ez történt.

A piac az előző évben közel 30 százalékotot emelkedett, de csak azért, mert az amerikai jegybank akkomodatív volt, nem azért mert az amerikai gazdaság nagyszerűen teljesített. A tőzsdei buborékoknak az a jellegzetességük, hogy nem szépen lassan engednek le, hogy mindenki eladhassa a befektetéseit, hanem nagyon hirtelen, erőteljesen, hogy a befektetőknek ideje sem legyen az eladási ajánlatot eljuttatni a brókereiknek. Ez történt most, 2020 február-márciusban

Szerinte tehát megdőlt az a tévhit is, hogy a piacok soha nem mennek át bika piacból medve piacba, mikor a tőzsdék új csúcsokra mennek. És meglátása szerint megdőlt az a tévhit is, hogy nem baj ha kicsit leesik a piac, majd a következő emelkedésnél el lehet adni. "2020-ban nem volt emelkedés, hanem a csúcsról egyenes út a pokolba. Utólag mindig okosabb a befektető, jobban látja mikor kellett volna eladni. A piacnak megvan az a tulajdonsága, hogy figyelmezteti azokat akik figyelnek. Most is ezt tette, csak kevesen hallották. Február 17-én hétfőn kijött az előzetes japán GDP, ami 6 százalékkal rosszabb volt a vártnál, és kizárólag a korona vírust jelölte meg oknak" - hívta fel a figyelmet egy nem elhanyagolható részletre a szakértő.

"Mit tett erre az amerikai piac? Másnap új csúcsra ment, és csak akkor hitte el, hogy valóban komoly a probléma mikor az olasz hatóságok lezárták észak Olaszországot. Még mindig nem lett volna késő eladni, de ekkor indult be a régi reflex, hogy majd a következő emelkedésben meg lehet szabadulni a részvényektől. Az emelkedés soha nem jött, és azóta is sok befektető várja" - emlékeztetett az AEGON Alapkezelő szakértője,aki arr is adott tippeket, mit lehet ilyenkor csinálni?

A gyengébb idegzetűek eladnak, bármi áron is, és fogadkoznak, hogy soha többet nem fognak még a tőzsde közelébe sem menni. A tapasztaltabbak tudják, hogy egyszer ennek az eladási hullámnak is vége lesz, és hacsak a világ el nem pusztul, újabb lehetőségekkel lehet majd pénzt keresni tőzsdéken. A jövő befektetései már kopognak az ajtón. Tesla, alternatív energia, 5G, orvosi robotika és a többi fantasztikus lehetőségek. A lényeg, hogy jelen legyünk a piacon, hogy ki tudjuk ezeket használni

