Elárulta a gazdagság titkát Polgár Árpi: tényleg ennyire egyszerű lenne?

Hivatalos YouTube csatornáján rendszeresen oszt meg tippeket, motiváló videókat Polgár Árpád azok számára, akik szeretnének meggazdagodni, vállalkozást indítani, jobban boldgulni a pénzügyekben. Új videójában Árpi most 7 olyan szokást ajánl, amely szerinte a gazdagokra jellemző, és ezeket felvéve bárki meggazdagodhat.

Polgár Árpi új videójában a pénzügyi tudatossággal foglalkozik, és 7 szokásról beszél, amely a gazdagokat jellemzi, és azt ígéri megváltoztathatja az ember életét, ha ezeket gyakorolja. Természetesen nincs rá garancia, ha valaki ezeket mind betartja, akkor hamarosan milliomos, milliárdos lesz, viszont az biztos, hogy jobban át fogja látni a saját pénzügyeit, nem hoz meggondolatlan döntéseket, és lassan de biztosan gyarapodhat a vagyona.

"Ez a jelenlegi helyzet sokak életét megnyomorítja, ezért összeszedtem nektek 7 olyan szokást, ami szinte minden sikeres vállalkozó rutinja, és az én tapasztalataim is bizonyítják, hogy működik. Továbra is hangsúlyozom, nem vagyok pénzügyi guru, nagy megmondó ember- az, hogy valami neked is működjön, azért csak te tudsz tenni! De próbáld ki, és használd, ami beválik" - írja a videó leírásában Árpi.

Nem az a titok, hogy milyen korán kelsz, vagy hogy milyen könyveket olvasol, vagy milyen motivációs videókat nézel, hanem az, hogy kialakítsd magadnak a szokásaidat

- mondja Árpi, aki szerint ezeket a szokásokat elsajátítva és valóban tudatosan gyakorolva bárki közelebb kerülhet a sikerhez, gazdagsághoz. Lássuk, mi ez a 7 szokás!

1. Kövesd a költéseid!

A legelső és az egyik legfontosabb Árpi szerint, hogy a "kiadásaid minden fillérjét pontosan vezesd" naponta! Mindent jegyezz fel, amire csak költesz, ha az a kényelmes, akkor kockás füzetbe, vagy applikáción keresztül. A forma lényegtelen, a lényeg a rendszeresség. Ezzel kell kezdened, viszont ez önmagában nem lesz elég.

A költéseket Árpi szerint havonta összesíteni kell, és levonni a következtetéseket belőle - így ismerheti meg az ember, hogy hogyan is bánik valójában a pénzzel. "Gondold át, hogy mi az, amit esetleg másképp lehetne csinálni, mi az, amit ki lehet hagyni, mi az, amit át lehet csoportosítani - mondja Árpi és példát is hoz. - Abszolút jellemző egy gazdag emberre, hogy nagyon meggondolja (...) hogy hol parkol. Nem megy be egy drága parkolóba, hanem bemegy mellette egy olcsóba."

Mert az, hogy min lehet változtatni, mit lehet átalakítani, ott kezdődik, hogy tisztában van az ember azzal, mire mennyit költött, és megvizsgálja, hol tudna egyszerűsíteni, spórolni. A sok kis dolog összességében hozhat nagyobb változást, akár egy egyén, egy család vagy egy nagy cég esetében is.

Ez az alapja mindennek, ezt a gyerekeknek az általános iskolában kellene tanítani

- véli az üzletember. Ez azonban korántsem olyan könnyű, mint sokan hiszik, hiszen folyamatosan minden kiadásra oda kell figyelni. Árpi szerint, ha valaki ezt valóban alkalmazza, vezeti a kiadásait, akkor hónap végén, amikor összesíti, meg fog döbbenni, milyen sok költése lenne csökkenthető, elhagyható. Ehhez kapcsolódik a következő pont.

2. Mondj nemet a felesleges költésre!

A mai világban folyamatosan bombázzák az embert a reklámok, akciók, amelyek vásárlásra buzdítanak. Ha ezeknek valaki bedől, akkor könnyen megvesz olyan felesleges dolgokat, amelyekre valójában sem neki, sem a családjának, sem a cégének nincsen szüksége. Árpi szerint mindenképpen nemet kell mondani azokra a kiadásokra, ami akkor nem szükséges, nem fontos. Például ne vegyél új kávéfőzőt, ha a régi még tökéletesen működik.

A legnagyobb csapda Árpi szerint a hitelkártya, hiszen olyan pénzt költ el az ember, amit még meg sem keresett. Tudatosnak kell lenni, mert a kereskedők, boltok éppen olyan tudatosan próbálnak rávenni, hogy költs, költs, költs. Az üzletember még azt a közismert bolti trükköt hozza példának, hogy a kasszákhoz teszik az alacsony árú apróságokat, rágót, csokit, nasit, stb. A legtöbb vásárló tisztában van azzal, hogy ez nem véletlen, mégis bedől a trükknek, pedig ellen kell állni ezeknek. Nem azért, mert egy csomag rágó akkora (felesleges) kiadás, hanem az önfegyelem miatt - aki apróságokban enged, az mindig enged, és más költései sem lesznek tudatosak.

Árpi azt mondja, hogy ez a fajta tudatosság, ha egyszer valaki elsajátítja, akkor sem változik, ha valaki már megteheti, gazdag. Ahogy a korábbi parkolós példa is mutatja, gyakran a sikeres, gazdag emberek ezt a fajta tudatosságot gyakorolják azután is minden költésüket illetően, hogy már jómodban élnek, ez pedig nem véletlen.

3. Tedd a pénzed láthatatlanná!

Árpi következő tippje, ha már elkezdett valaki spórolni, gyűjtögetni, akkor a legjobb, ha maga számára is láthatatlanná teszi a megtakarítását. Ne tartsa a pénzt például ugyanúgy a folyószámláján, ahonnan könnyen elköltheti, hozzáférhet, inkább tegye egy külön takarékszámlára. A másik fontos intelem, hogy a legjobb olyan helyre tenni a pénzt, ahol az ember nem fér hozzá könnyen, de ugyanakkor a pénz dolgozik, termel. Erre valók a befektetések.

4. Ne fektess olyanba, amihez nem értesz!

Árpi szerint olyan helyre fektesd a pénzed, ami a te világod, amiben otthon vagy. Semmiképp sem szabad csak a jó befektetést keresni, elkezdeni például tőzsdézni, ha ahhoz nem értesz egy kicsit sem. "Ha mezőgazdasági munkás vagy és mezőgazdasági gépekhez értesz, akkor abba fektessél be - akkor ne gondolkodjál Tesla-részvényeken" - tanácsolja.

Az ember ugyanis nem lehet minden területen otthon. Az is egy lehetőség, hogy valaki olyan terleten fektessen be, ami számára új, de akkor azt meg kell tanulni. Erre adj magadnak időt, és a befektetéshez is legyen türelmed, ne kapkodj - ajánlja Árpi, és hozzáteszi, hogy a türelmetlenség az üzlet legnagyobb ellensége.

5. Nincs olyan, hogy csak most!

Ha már valaki belevág a befektetésbe - akár óvatosan, kicsiben, ahogy Árpi javasolja az elején - akkor azt, hogy azonnal, el kell felejteni. Akármilyen befektetésről van szó, nem szabad pánikolni. Ki kell tűzni egy cél, egy határt, amit a befektetéssel el akar érni az ember, és ha azt elérte, akkor ki kell szállni. Nem szabad, hogy a pillanat hevében - hogy talán megy még feljebb is a részvény pl. - rossz döntésbe hajszolja magát. Ragaszkodni kell az eredeti, józan fejjel meghozott döntéshez.

6. Ne adózz hülyén!

Árpi tanácsa, hogy ne hülyén adózz, hanem okosan. Ez igaz magánszemélyekre is, de cégekre ugyanúgy. Mindenképpen ki kell használni minden lehetőséget, amellyel pénzt lehet megtakarítani. Ehhez érdemes bevetni könyvelőket és adótanácsadókat, mert megéri! Azt is mondja, hogy aki kihasznál minden lehetőséget, az biztosan jobban jár annál is, aki csal.

Te is keresd meg a kiskapukat: a legális kiakapukat

- mondja az üzletember, és erről is az a véleménye, hogy az adózást már az iskolában kéne tanítani.

7. Ne pazarold az időd!

Bár elcsépeltnek tűnhet, mégis kiemeli Árpi, hogy az idő az egyik legfontosabb tényező a sikerességben. Nagyon fontos, hogy jól osszuk be, akár a pénzt. Ezt is ugyanúgy meg lehet tanulni, mint a pénz beosztását.

Nem mindegy, mi tölti ki a munkaidőnket például - hiszen ha olyan feladatokkal töltünk el sok időt, amivel keveset kellett volna, és fordítva: kevés időt szánunk arra, amire többet kellett volna, akkor a munkánk haszontalanná válik. "Nagyon fontos, hogy az időnek te legyél az ura, és tudd, hogy a ráfordított időddel mit érhetsz el" - magyarázza Árpi.

A videó végén kiemeli, hogy nem az a fontos, hogy ezt a 7 szokást már holnaptól elkezdje valaki gyakorolni, a tanácsokat megfogadni. Hanem hogy ebből a 7-ből legalább 1-2-őt következetesen elkezdjen alkalmazni az ember, és amikor annak már van eredménye, az vigye előre.

