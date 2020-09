Egy barátod, rokonod házal nálad MLM-el? Így rázd le sértődés nélkül

A járvány miatt sokaknak részben, vagy egészben kiesett a jövedelme, az emberek igyekeznek talpra állni - és pont ebben a szituációban lubickolnak a multilevel marketinges (MLM) cégek. Sokan találhatják magukat abban a helyzetben, hogy barátaik, rosszabb esetben rokonaik "vissszautasíthatatlan" üzleti ajánlatokkal bombázzák őket. Ez egy idő után már elég nehéz, hiszen azért mégiscsak egy hozzánk közelállóról van szó, akit nem szívesen hajtunk el a fenébe - holott eszünk ágában sincs élni a "remek lehetőséggel". Alább összeszedtünk pár tippet, miként tudod sértődés nélkül lerázni a nyomuló MLM-eseket!

Sokaknak ismerős lehet a szituáció: egy ismerős, rosszabb esetben rokon pont olyan munkatársakat keres az épp alakuló csapatába, mint amilyenek mi vagyunk, kiemelt bérezéssel, és még végzettség sem kell hozzá - vagy valamilyen terméket próbálnak ránk sózni ugyanezek az emberek. Többször felhívnak, zaklatnak a Facebookon is még akkor is, ha már egyszer nemet mondtunk.

Az erőszakos nyomulás egyik oka az lehet, hogy az ilyen multilevel marketing (MLM) cégeknél általában előre meg kell venni bizonyos mennyiségű árukészletet, és ezt az embernek a saját kapcsolati hálóján belül kell értékesítenie. A HuffPost becslései szerint akit így szerveznek be valamilyen céghez, az nagy valószínűséggel elbukja a pénzét, az emberek 73-99 százaléka sosem látja viszont a "befektetett összeget", főképpen a nők érintettek a problémában. A lap kiemeli, hogy az ilyen többszintű marketinges cégeknél nem is a kishalak szakítanak nagy pénzeket, hanem azok, akik még az elején benne voltak: ők sem az eladásokból, hanem a többi belépő pénzén gazdagodnak meg.

Ez is érdekelhet! Jól fizető otthoni munka mindenkinek? Nehogy bevedd, simán lehúznak Sokaknak ismerős lehet a szituáció: adott egy régi ismerős, akiről jó ideje nem hallottunk, de...

A cégek gyakorta még presszionálják is az eladókat, hogy mihamarabb értékesítsék a termékeket, vagy szervezzenek be valakit maguk alá - hiszen ebből jön be a pénz. Épp ezért lehetnek nyomulósak azok a barátaink, ismerőseink, akik kapcsolatba kerültek egy ilyen vállalattal. Legrosszabb esetben akár a családi kapcsolataikat, barátaikat is kockára tehetik a sikeres "üzlet" érdekében.

Ráadásul a járvány miatt az ilyen MLM-cégek újult erőre kaptak, hiszen sokaknak részben, vagy teljesen kiesett a jövedelme, könnyű prédává váltak az MLM-esek számára. Megszaporodtak az ilyen "üzletkötők", és ezáltal a zaklatott rokonok, ismerősök száma is gyarapodott. Alább összeszedtünk néhány tanácsot, hogyan lehet udvariasan visszautasítani egy MLM "tanácsadó" közeledését.

Van, akinek elsőre nem is esik le, hogy ismerőse, rokona valójában egy MLM-es hálózatba akarja beszervezni: ebben a cikkben összeszedtük, hogy mi alapján ismerheted fel ezeket a "lehetőségeket"! Ha a "pénzügyi függetlenség", vagy a "légy a saját főnököd" kifejezésekkel találkozol, azonnal menekülj...

Ne bonyolódj bele nagyon

Elaine Swann , életmód- és illemtanszakértő arról beszélt, sokan nem akarják túl drasztikusan visszautasítani az ilyesféle "ajánlatokat", ezért érvelni kezdenek az üzlet ellen, kifogásokat keresnek, ami pont hogy rossz megoldás. Hiszen az MLM-el foglalkozó emberek jellemzően mindig keresik az érvelés gyenge pontját, és folytatni akarják a meggyőzést.

Ha azzal rázod le, hogy nincs ilyesmire időd, hidd el, megpróbálnak segíteni kitalálni, hogy mikor lehetne mégis megejteni azt a beszélgetést

- mondta a szakértő, aki szerint a legegyszerűbb válasz valami olyasmi, hogy ez az üzleti modell nem összeegyeztethető a jelenlegi életmódunkkal, esetleg jelenlegi munkahelyünket is belevehetjük, amivel összeférhetetlen lenne ilyen termékekkel is házalni. A legfontosabb Swann szerint, hogy a válaszunkban valóban használjunk a "nem" kifejezést, még akkor is, ha félünk, hogy ezzel megsértjük a rokonunkat, barátunkat.

Jelentsd ki, hogy nem érdekel a dolog, röviden indokold is meg, hogy miért, de aztán ne engedd, hogy visszahúzzanak ebbe a beszélgetésbe. Ne ígérd meg, hogy később majd meghallgatod őket, hacsak nincs valóban ilyen szándékod, ezzel nem rázod le az MLM-eseket, sőt

- vázolta.

Egy másik illemtani szakértő, Juliet Mitchell szerint az is jó stratégia lehet, ha egy ilyen megkeresésre egyszerűen nemet mondunk, majd tereljük a témát. Például kérdezz rá, hogy telt a nyár, milyen a munka, hogy megy az iskola - ha sikerül elterelni a beszélgetés medrét a "remek ajánlatról", akkor még csak nem sértődik meg az illető.

Ha másképp nem megy...

Ha úgy tűnik, hogy a nyomuló illető nem fogja az üzenetet, akkor lehet az a legjobb megoldás, ha elkerülöd - mondta Diane Gottsman, a texasi protokolliskola alapítója. Mint kifejtette, ha ennek ellenére továbbra is zargatnak az ajánlatukkal, akkor csak annyit kell mondanod, hogy

a válaszom továbbra is nem, és ez nem is fog változni!

Gottsman szerint ez ugyan kínos lehet nekünk, de még mindig jobb mint belefolyni a magyarázkodásokba, a kifogásokba. Sőt, ezeknek a kínos helyzeteknek akár az is lehet a vége, hogy végül beadod a derekad, mert rosszul érzed magad, amiért így bántál egy hozzád közelálló személlyel.

Címlapkép: Getty Images